25 prosent støtter Hareide i Agder

Etter en lang debatt ble det i fredagens avstemning i Agder KrF avgjort at det sendes ni blå delegater, fem gule delegater og fire røde delegater til det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Kampen var derimot ikke over med det første, og de fem gule delegatene ble tvunget til å velge sekundærstemme.

Det endte med fire delegater med blå sekundærstemme, og én delegat med rød sekundærstemme på opposisjon-listen.

Det betyr at fire av de fem delegatene som vil forbli i opposisjon har varslet at de subsidiert kommer til å stemme for at KrF vil forhandle om å gå inn i dagens regjering.

Det ble 82 stemmer til støtte for nestleder Kjell Ingolf Ropstad sitt forslag om å støtte Høyre, 48 stemmer til støtte for Hans Fredrik Grøvan sitt forslag om å forbli i opposisjon, og 41 stemmer til støtte for Knut Arild Hareide.

Kan velte Erna

Med sine 18 delegater kan fylket bli svært avgjørende for KrF’s veivalg som skal bestemmes neste fredag. På det ekstraordinære landsmøte 2. november skal 190 delegater stemme over om KrF bør gå til høyre- eller venstresiden.​

Landsmøtet kan avgjøre om Erna Solberg må gå av som statsminister og overlate posisjonen til Jonas Gahr Støre.

MINDRETALL: Støtten til Hareide var i mindretall ved møtet. Foto: TV 2

Partileder Knut Arild Hareide ønsker et samarbeid med Arbeiderpartiet og venstresiden, som vil innebære å velte dagens regjering. Begge nestlederne i partiet er uenige i dette, og ønsker at KrF skal gå inn i dagens regjering med Høyre, Venstre og Frp.

Men fram til da skal alle fylkeslagene i KrF velge hvem som skal sendes til landsmøtet.

Vedtok forholdstall

Like etter klokken 19 ble det klart flertall for forholdstallvalg med 111 mot 54 stemmer. Et forslag om å la flertallet bestemme hvordan delegasjonen skulle settes sammen, ble avvist med to tredels flertall.

Dette er en annen måte å velge delegater på, enn slik det foregikk i Rogaland forrige uke.

Partileder Knut Arild Hareide var skuffet over Rogalands resultat, og mente prosessen bar preg av å være udemokratisk.

– Bare én av 16 delegater støtter mitt syn. Når vi vet at en av tre i salen gjorde det, så burde det gjenspeiles i delegasjonen til landsmøtet, sa Hareide.

Tre alternativer

I mange fylker har man først stemt om man vil gå i regjering eller ikke, men under årsmøtet i Agder KrF måtte medlemmene ta stilling til tre ulike alternativer – forbli i opposisjon, gå til venstresiden, eller gå til høyresiden.