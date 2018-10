Familien: – Vi er redde for at hun skal drepe andre

26. juli i fjor sommer var 17 år gamle Marie Skuland på Sørlandssenteret i Kristiansand. Plutselig sto den nå dømte 16 år gamle jenta ved siden av henne. Hun knivstakk Marie, som senere døde av skadene.

Jenta angrep så Christine Aaneland, som da var 24 år gammel. Hun fikk livstruende skader, og var først etter flere dager med behandling utenfor livsfare.

Nå forteller noen av familiemedlemmene til Marie hvordan tiden siden knivstikkingen har vært.

– Det å miste en datter, en søster, et familiemedlem, og en venn av veldig mange, det gir en helt enorm sorg, sier Gro Kvammen, tante til avdøde Marie Skuland.

Fredag ble den 17 år gamle jenta dømt til 12 år i fengsel i Agder lagmannsrett. Mens saken har blitt behandlet har familien i mange dager måttet sitte i samme sal som jenta som drepte Marie.

Tante Gro Kvammen og onke Frode Røinaas forteller TV 2 om den krevende tiden familien har hatt under rettssaken.

– Det har vært veldig krevende. Vi har måttet se bilder, filmer og dokumentasjon. Det er sjokkerende det som har kommet fram. Samtidig så har det vært fint å være sammen med familie og oppleve alle venner som har stilt opp og stå sammen med vår søster, svoger og niese, sier onkel Frode Røinaas.

At jenta ble dømt var en lettelse for familien. Likevel er de skuffet. De mener jenta burde bli dømt til forvaring. Når hun kommer ut igjen, er de bekymret for hva som kan skje.

– Hun har en alvorlig diagnose som krever langvarig behandling. Hvis hun ikke gjennomfører behandlingen risikerer vi å få henne ut i samfunnet med like stor voldsrisiko og gjentakelsesfare, sier Kvammen.

– Det er det vi er redde for, at hun skal gå ut og drepe andre, sier Kvammen.​

Høyere straff

Den tiltalte jenta, som nå er 16 år, ble dømt til elleve års fengsel i tingretten i juni. Hun anket dommen fordi hun mente hun skulle bli dømt for grov kroppsskade og ikke for drap.

Jentas forsvarer, Hege Klem, er kjent med familien uttalelser, men ønsker ikke å kommentere de. Hun sier at jenta er lei seg etter dommen.

– Hun er veldig skuffet. For det første for ikke å ha blitt trodd, og for det andre at for at straffen er på 12 år og ikke 11, slik som i tingretten, sier Klem til TV 2.

Under aktors sluttprosedyre i lagmannsretten fredag forrige uke, sa aktor at 16-åringen fortsatt burde dømmes til elleve års fengsel.

– Det finnes gode argumenter både for fengselsstraff og en forvaringsdom. Jeg opplever denne saken som vanskelig, og det står selvsagt opp til retten å bestemme hva slags type straff den tiltalte skal ha, sa statsadvokat Jan Tallaksen i sin sluttprosedyre.