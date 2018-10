Hendelsen utløste en stor politiaksjon. Et politihelikopter ble fløyet over fra Oslo for å delta i søket etter de antatte gjerningspersonene.

Fire tatt

Fredag ettermiddag opplyser politiet i Bergen at fire personer er pågrepet og siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til det.

De fire vil bli fremstilt for fengsling lørdag.

– Vi har ikke opplysninger som tilsier at det skal være flere gjerningspersoner under denne hendelsen som ikke er pågrepet. Aktive søk etter flere gjerningspersoner er derfor på nåværende tidspunkt avsluttet, heter det i pressemeldingen.

Så mann bli dratt inn i bil

Politiet fikk melding om kidnappingsdramaet fra en beboer i Bergen sentrum klokken 2.10 natt til fredag. Tipseren ble vitne til en krangel og så at en person ble dratt inn i en bil.

Flere politipatruljer søkte gjennom natten etter mulige gjerningspersoner og en fornærmet, og klokken 5.45 ble to biler funnet ved Nipedalsvannet, opplyste Vest politidistrikt i en pressemelding. Mens flere personer løp fra stedet, lyktes politiet i å pågripe en 24 år gammel mann.

Like før klokken 6 ringte en bussjåfør fra leteområdet og opplyste politiet om at en mann ville inn på bussen. Mannen, som var uten sko og bundet på hendene, viste seg å være mannen som ble bortført. Politiet har opplyst at mannen ble skal ha blitt truet med pistol og kniv.

Slapp fra hendelsen uten store skader

Mannen har forklart til politiet at han ble slått flere ganger i ansiktet og truet. 39-åringen var preget av hendelsen og i sjokk, men i grei form. Han ble fredag formiddag brakt til sykehus for sjekk.

Mannen opplyste å ha blitt kidnappet av fire personer. Søket etter de tre øvrige gjerningspersonene fortsatte, og like før klokken 17 bekrefter politiet at alle de mistenkte er pågrepet.