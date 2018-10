Malin (17) mistet følgere da hun skrev om diabetes på Instagram: – Jeg har blitt kalt ekkel

Malin ble diagnostisert med den kroniske sykdommen i 2012. Det er samme sykdom som tok livet at farfaren hennes, og som gjorde at onkelen mistet synet.

Likevel får hun daglig kommentarer fra klassekamerater som mener hun har en enkel sykdom som ikke unnskylder fravær fra skolen.

– Jeg var ganske sliten og frustrert en kveld, og da bestemte jeg meg for å fortelle hvordan det egentlig er, forteller Malin til TV 2.

– Ligner en «Transformers»

Instagraminlegget, som nå har 286 likerklikk, begynner som følger:

«Det er absolutt ingenting «inspo» med dette innlegget, men flere har bedt meg legge det ut her. Å klage over sykdommer/lidelser er tabu og ikke sosialt akseptabelt i vårt samfunn, for da blir man tatt som «oppmerksomhetssyk».

– Jeg mistet følgere med én gang jeg la ut bildet. Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger og fått noen følgere, men jeg mister følgere hele tiden, sier Malin.

Videre i innlegget skriver hun om hvilke kommentarer hun har fått av klassekamerater, blant annet kommentarer hvor hun blir bedt om å dekke til det livsviktige medisinske utstyret fordi det er «ekkelt» å se på.

MEDISIN: Ett av bildene Malin la ut i innlegget på Instagram viser blodsukkermåleren på armen. Foto: Privat/Instagram

– Jeg har blitt fortalt at jeg ligner på en transformers når jeg viser det medisinske utstyret, jeg får beskjed om at pipingen er irriterende, og læreren min har bedt meg slutte å bruke diabetesen som unnskyldning, forteller Malin, som har en blodsukkermåler på armen. Den vises kun når hun går i t-skjorte.

«Enkel» sykdom

Flere av kommentarene 17-åringen har fått de siste seks årene, dreier seg om at hun heldigvis bare har diabetes, og det ihvertfall ikke er snakk om kreft.

– Jeg tror ikke folk forstår det, og det var derfor jeg la ut innlegget på Instagram. Folk tenker at det er en veldig enkel sykdom, sier hun.

Utstyret på armen piper hvis blodsukkeret er galt. Da må hun prøve å sette riktig dose insulin, og vente til insulinet går inn i kroppen før den slutter å pipe. I tillegg må hun hele tiden sjekke at måleren faktisk måler riktig, for det er ikke alltid det treffer.

– Jeg bestemte meg for å leve et «vanlig» liv da jeg var på klassetur til Berlin i 2016, og dobbeltsjekket ikke måleren min. Da fikk jeg så høyt blodsukker at jeg fikk syreforgiftning.

Klarer ikke få kontroll

Som 17-åring har hun allerede fått begynnende senkomplikasjoner, og skriver i innlegget på Instagram:

«Jeg personlig, klarer ikke å få kontroll på diabetesen. Kroppen min kjemper imot. Og dere tror ungdomstiden er kjip? Prøv med en kronisk sykdom itillegg. Som blir helt overfalt av hormoner og lever sitt eget liv.»