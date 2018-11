I 14 timer satt Charlotte på glattcelle for et tyveri hun ikke hadde begått

Det var en helt vanlig mandag ettermiddag for Charlotte Marie Pedersen (29) fra Sarpsborg.

Hun var på vei hjem fra stallen da søsteren hennes ringer.

– Hun var hysterisk. Hun forteller at det nettopp har vært en ransaking hos meg, forteller Charlotte til TV 2.

Det var først Tønsberg Blad som omtalte saken.

Ransaking

Charlotte leier deler av huset til søsteren.

Hun og hennes familie ante fred og ingen fare da politiet plutselig dukket opp utenfor. Politiet ber dem om å låse opp leiligheten til Charlotte, og en ransaking begynner.

Etter en liten stund drar politiet. 29-åringen får nå stempelet som ettersøkt.

Charlotte bestemmer seg for å dra hjem til moren sin, som bor noen få minutter unna. Da hun ankommer morens hus, ringer Charlotte politiet for å spørre om hva som skjer.

– Allerede da burde det ha ringt noen bjeller hos politiet. Ingen som har utført en grov kriminell handling ringer politiet selv og spør om det, sier hun.

Kvinnen på den andre siden av linja kan ikke gi Charlotte noen svar på hvorfor ransakingen har skjedd. Politikvinnen spør hvor om hun befinner seg.

Charlotte bestemmer seg for å sove hjemme hos moren denne natta. Hun reiser hjem til leiligheten for å hente noen småting. Da hun kommer tilbake til morens hus, står politiet i oppkjørselen.

– Mamma gikk bort å spurte hva som skjedde. De svarte hun ikke. Så spurte de om jeg var Pedersen.

Politiet ber hun bli med dem. De sier at det gjelder et grovt tyveri.

– Jeg var i sjokk. Jeg husker jeg gjentok meg selv gang på gang. «Hva er det som skjer?». Det var det eneste jeg klarte å si.

Kastet på glattcelle

Utenfor politistasjonen blir hun møtt av fire politimenn.

Hun får beskjed om å legge fra seg alle eiendeler. Sarpingen krever nå å få vite hvorfor hun er her. Politiet skriver ut et ark.

– Der stod det at jeg hadde tatt meg inn i Tønsberg Lyd og Lys natt til mandag. At jeg hadde stjålet utstyr for over 100.000 kroner. Både mitt fulle navn og fødselsnummer stod der, forteller hun og fortsetter:

– Jeg tenkte at jeg aldri kom til å komme meg ut av dette. At jeg ikke kom til å bli trodd. Jeg var allerede forhåndsdømt.

Kort tid senere blir Charlotte avhørt. Hun forteller i detalj hvor hun var denne dagen de mente hun hadde utført innbruddet. Hun forteller at hun både har flere vitner, og bevis fra flere bomstasjoner.