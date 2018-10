Inge (60) frykter for datteren sin sikkerhet: – Holder henne hjemme så lenge det er nødvendig

Tall som Adresseavisen har hentet ut fra den digitale meldeboken viser at på onsdag denne uken holdt 22 elever ved skolen seg hjemme på grunn av truslene.

Politioverbetjent i politiets forebyggende gruppe, Jan Erik Mihle, sier til TV 2 at det er alvorlig og trist at foreldre velger å holde barna hjemme fra skolen.

– Nå må vi iverksette de nødvendige tiltakene som skal til, slik at tryggheten kommer tilbake, sier Mihle.

Voldshendelser

Politiet antar at ungdommene som står bak truslene er elever ved skolen, og at de er mellom 13-15 år. De har forskjellige bakgrunner, men felles for flere er at de er sårbare ungdommer.

Trykk på bildet for å lese politiets konklusjon om truslene. Foto: Skjermbilde

Mihle forteller at de har god kjennskap og relasjon til ungdommene det gjelder, men at de nå har hatt mange uønskede hendelser over tid.

– Det har gått veldig mye i skadeverk, noen branntilløp, voldshendelser, mobbehendelser og trusler, sier politioverbetjenten.

Oppvekstsjef i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid, sier til TV 2 at hun vil understreke at begge truslene om skoleskyting var grunnløse.

– Vi har fått politiets begrunnelse, og har ingen grunn til å tvile på den, sier hun.

Begrunnelsen blir bekreftet fra politioverbetjent Jan Erik Mihle.

– Vi har konkludert og vurdert det dit hen at det er trygt å gå på skolen. Som sagt så har det vært voldshendelser, men det finnes ingen indikasjoner på at vi kan forvente en hendelse ved bruk av våpen, sier han.

– Alvorlig

Nereid forteller videre at de har opplevd problemer ved skolen siden skolestart i 2017.

ALVORLIG: Både kommunen og politiet ser svært alvorlig på situasjonen ved Rosenborg ungdomsskole i Trondheim. Foto: NTB Scanpix, Ned Alley

– Dette er en gruppe elever som ikke finner seg til rette i skolemiljøet. De gjør en del handlinger som ikke bare er negative for dem selv, men som også ødelegger for deres egen fremtid, sier Nereid.

– Er situasjonen ved skolen ute av kontroll?

– Nei, det er den ikke. Dette kjennetegner ikke bare Rosenborg ungdomsskole. Vi opplever at det er mye vanskeligere å være ungdom i dag, og at klimaet ved skolene er hardere enn før, sier oppvekstsjefen.

Nereid sier det er alvorlig at foreldre velger å holde barna sine hjemme fra skolen. Nå iverksetter de ekstra tiltak, som vil være på plass fra mandag i neste uke.

– Vi vil tilføre ekstra lærere, samt støtte fra barne- og familietjenesten. Et par av elevene det gjelder vil også bli tilbudt en alternativ læringsarena utenfor skolen, sier hun.

Krever endring

Oppvekstsjefen er imidlertid klar på at dette er en situasjon som ikke løses over natta, og at det vil ta tid. Hun har forståelse for at foreldre opplever at det tar for lang tid.

Camilla Trud Nereid er oppvekstssjef i Trondheim kommune. Foto: Mari Linge Five / TV 2

– Vi vil ha et møte i neste uke, hvor vi vil svare på all kritikk de foresatte måtte ha. Jeg mener derimot det er trygt å sende barna på skolen, sier Nereid.

Inge Five vil ta en ny vurdering av situasjonen på skolen i neste uke. Blir det ikke foretatt endringer, ser han ikke en annen løsning enn å ta datteren ut av skolen.

– Datteren min er nokså avslappet, men hun kjeder seg hjemme. Hun forstår hvorfor vi gjør det. Nå må det vises handling fra skolen, kommunen og politiet slik at vi ser at de har forstått alvoret, sier Five.