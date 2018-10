Hendelsen fant sted en søndag i 2016, da politiet rykket ut til en melding fra et fortvilet par som ikke fikk opp ytterdøren sin.

Tiltalte, som bodde i etasjen under, ble avhørt samme dag og innrømmet å ha spikret igjen naboens dør. I avhøret ga han uttrykk for at han «nok hadde overreagert litt», heter det i den ferske dommen fra Asker og Bærum tingrett.

– Han var irritert fordi han mente naboen hadde holdt ham våken tre netter på rad. I ettertid skjønte han at han hadde gjort noe dumt, sier hans forsvarer Peder Morset til TV 2.

Med en spiker i døren valgte paret i leiligheten å hoppe ut fra vinduet. Leiligheten ligger i første etasje, men ifølge politiadvokat Thomas Folkestad var avstanden til bakken likevel ikke ubetydelig. Et politivitne i saken beskriver paret som redde, og kvinnen holdt også et balltre i hånden.

Som følge av den psykiske påkjennelsen for de fornærmede, så aktor seg nødt til å be om 21 dager betinget fengsel for tiltalte.

– Vi er fornøyde med at dommen er i henhold til påstanden vi la ned. De fornærmede opplevde det svært skremmende ikke å få opp døra og måtte hoppe ut av vinduet, sier Folkestad.

I tiltaltes leilighet fant politiet også 69 gram hasj i et skap. Mannen nektet for at det var hans narkotika og diktet ifølge dommen opp en eventyrhistorie. Han signerte politiavhøret med «A. Moe».

– Han er uenig med påtalemyndighetens bevisføring på dette punktet, sier Morset.

Fengselsstraffen har en prøvetid på to år. I tillegg må mannen betale en bot på 5.000 kroner og sakskostnadene på 3.000 kroner.