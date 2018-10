Utnevnelsene ble gjort av Kongen i statsråd fredag.

Høie vil imidlertid ikke kunne tiltre sin nye rolle før inneværende stortingsperiode avsluttes høsten 2021, altså om tre år.

Da nyheten om at Høie hadde søkt på jobben som ny fylkesmann i Rogaland ble kjent i august, sa helseministeren at det var en unik mulighet til å fortsatt kunne jobbe for hjemfylket, men i en annen rolle.

– I 2021 vil jeg ha sittet over 20 år på Stortinget, og det er derfor på tide å slippe andre til, sa Høie til NTB i august.

Saken oppdateres!