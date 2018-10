– Det ble meldt til oss klokken 09.12. Det var Fortun Energi som ringte, da de hadde noen arbeidere i området, opplyser operasjonsleder i Vest politidisktrikt, Frode Kolltveit, til TV 2.

Arbeiderne fra Fortun Energi er i god behold.

Skredet tok med seg deler av en anleggsvei.

Ut ifra opplysningene politiet har fått, antar de at cirka 50 meter av veien ble tatt i skredet, og at skredet startet 100-150 meter over veien. Det skal ha rast videre cirka 50 meter nedenfor veien.

Det er Hydro Energi som eier veien.

– De sørger nå for skilting, opprydning og sperring av veien. De har også ansvaret for å følge opp saken videre med eventuelle tiltak på utbedring, forteller operasjonslederen.

Politiet har ingen teori om hvorfor raset skjedde, men vil anta at temperaturforskjellene og nedbøren den siste tiden har hatt en innvirkende effekt.

Luster kommune er informert om raset, opplyser politiet.