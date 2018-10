Nå forteller de historien forsvaret ville holde hemmelig

En siste gang noen timer senere får de øye på noe lys under vannet. De visste at noe merkelig foregikk under dem. De var nå skråsikre på at det var en ubåt de hadde observert tre ganger.

Redningen

Det ble dag, også natt igjen. Det var hav så langt øyet kunne se.

– Vi forsøkte å motivere hverandre. Vi skulle ikke dø, vi skulle leve, sier Lou.

To døgn var gått og håpet om å bli reddet forsvant sakte, men sikkert. De begynte å miste forstanden.

Flere båter hadde kjørt forbi dem, men ingen stoppet. Så oppdaget de en gigantisk båt i det fjerne.

– Vi ser at den kommer mot oss. Vi kvikner til. Jeg tar av meg redningsvesten min, reiser meg opp og vaier med den, mens jeg skriker, forteller Helena.

Lou Åberg var den første som oppdaget ubåten. Foto: TV 2

Båten stopper ved siden av jentene. De ser at det er et sovjetisk fartøy.

– Det første vi tenkte var: «Herlighet, hvor er det vi har drevet hen?». Det var en sinnssyk opplevelse, sier Lou.

Mannskapet heiser ned en båt og jentene blir reddet. Det første som møter de ombord er skipets kaptein. På dårlig engelsk spør han om jentene har noen dokumenter.

– Hvilke dokumenter, tenkte vi. Det føltes ut som at vi var en i en James Bond film, ler Helena.

Jentene ble servert et stort glass hver med varm vodka. De fikk satt to sprøyter de ikke ante hva var, og den eneste kvinnen om bord serverte dem mat.

Ble bedt om å holde tett

Det svenske forsvaret blir kontaktet, og jentene blir senere overført til dem.

– Det var masse flotte militærgutter der. De hadde kjøpt sjokolade til oss alle sammen, det var veldig søtt, mimrer Helena.

I helikopteret til forsvaret forteller jentene om sine observasjoner på havet. Deriblant ubåten. De får beskjed om å ikke si hva de hadde sett til noen. Det har ikke jentene gjort – før nå.

– Grunnen til at vi valgte ikke å si noe var av takknemlighet. Vi var lykkelige for å leve og at vi var reddet. Vi hadde ikke noe interesse av å gå med dette til pressen, forteller Lou.

34 år er gått siden jentene ble reddet. I 2013 startet begynte Helena på en dokumentarfilm etter hendelsen. Også deler av forsvarets hemmelighetsstemplede rapport ble tilgjengelig i år.

Fortsatt er det mye de to venninnene ønsker svar på. Derimot begynner de å bli sikre å på en ting; det var nok en russisk ubåt de observerte i en kald vinternatt for 34 år siden.