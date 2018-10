Overnattingen fant sted natt til 16. september, skriver Svalbardposten, som først omtalte saken.

– En av våre årvåkne nattevakter oppdaget at det begynte å bli vått i gangen, og fant da en mann som sov veldig tungt i dusjen. Vannet var i ferd med å stige over ansiktet hans, så dette kunne fort ha gått langt verre, sier hotelldirektør Stein-Ove Johannessen til TV 2.

For å minimere vannskadene ble teppene på tre rom umiddelbart revet opp. Hotellsjefen forteller at rommene vil forbli stengt til midten av november, fordi det tar lang tid å levere nye tepper til Svalbard.

Johannessen forteller at egenandelen på forsikringen er på over 50.000 kroner, men den største utgiften for The Vault, som åpnet i februar, kommer som følge av to måneder med tre stengte hotellrom. Den tapte inntekten anslår hotellsjefen til drøyt 150.000 kroner.

SJEF: Hotelldirektør Stein-Ove Johannessen i The Vault på Svalbard. Foto: Privat

Johannessen har hatt en god dialog med hotellgjesten og ønsker ikke å anmelde forholdet.

– Det blir jo en erstatningssak der forsikringsselskapet nok vil kjøre regress mot ham. Om det blir han eller selskapet hans som betaler, vet jeg ikke. Han er en angrende synder, sier Johannessen.