Kan bli avgjørende for KrFs veivalg

Mye kan skje

Sjefredaktør i Dagen Vebjørn Selbekk tror mye kan skje før landsmøte den 2. november.

– En mulig utvikling er jo at hvis rød side ser at man har et mindretall så kan man jo også tenke seg at i en gitt situasjon at de røde stemmer sammen med Grøvan for en fortsatt opposisjonstilværelse, for å unngå regjering med Frp. Selv om det kanskje ikke er en veldig stor sjanse for dette, så er det enkelte som snakker om en slik utvikling, sier Selbekk.

Han forklarer at dette har blitt en langt tøffere prosess enn mange hadde trodd og at en slik prosess vil skape sår.

– Det blir tapere og vinnere den 2. november. Dette er jo et parti som allerede ligger rundt sperregrensen, med noen målinger under og noen over. En avskalling og en videre strid i dette vil være veldig problematisk for partiets overlevelse.