Ble svindlet: – Får du et slikt brev i posten, bør alarmklokkene ringe

Det hele begynte med at Therese (31) fikk et brev i posten med beskjed om at det var gjort en kredittvurdering av henne.

Så kom det enda et brev, og enda et, uten at hun reagerte.

Først da hun fikk en faktura på mail noen dager senere skjønte hun at noe ikke var som det skulle.

– Jeg fikk faktura på dyre varer som jeg ikke hadde kjøpt, sier Ramstad Moen til TV 2.

Det viste seg at det var bestilt en rekke varer på forskjellige butikker og nettbutikker i hennes navn, totalt for rundt 60.000 kroner.

– Jeg sperret kortet og politianmeldte det. Nå i ettertid ser jeg jo at jeg burde ha reagert før, så om du får kredittvurderinger som ikke stemmer med noe du selv har bestilt, så bør alarmklokkene ringe, sier hun.

Hun ønsker å få spredt sin historie til så mange som mulig, slik at folk blir mer bevisst på hvor lett det er å oppleve identitetstyveri, og hvilke tegn du skal se etter.

Bankkort

Det viste seg nemlig at en kvinne i 30-årene fra Oslo hadde fått tilgang til bankkortet hennes.

Kvinnen jobbet tidligere ved Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo, men jobber ikke lenger her.

Ramstad Moen hadde bestilt seg et nytt bankkort, men det kom aldri fram til henne.

Ramstad Moen vet ikke nøyaktig hvordan kvinnen fikk tilgang til kortet hennes, men tror hun kan ha fått tak i enkelte personopplysninger, og deretter fått informasjon om at bankkortet var på vei.

– Det må ha vært veldig gjennomtenkt, og det er skremmende at en person som jobber på et sykehus kan gjøre noe slikt, sier hun.

Omfattende tiltale

Noen måneder etter at Ramstad Moen hadde anmeldt sin sak, pågrep politiet den tidligere sykehusansatte hjemme i leiligheten hennes.

Da fant de blant annet bankkortet hennes.

Pågripelsen ble starten på opprullingen av en rekke bedragerier påtalemyndigheten mener kvinnen har begått.

Tiltalen er nå svært omfattende, og hun skal ha bedratt en rekke personer for store summer. Fem av de fornærmede i saken er svindlet etter at hun skal ha hentet ut opplysninger om den fra sykehusets systemer.

Disse skal hun blant annet ha brukt til å kjøpe en rekke produkter, deriblant mye elektronikk, i andres navn.

Kvinnen er tiltalt for følgende:

Hun skal ha forsøkt å opprette et mobilabonnement i en fornærmeds navn.