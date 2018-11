Beate (32) fødte i sin egen stue – 13.000 personer følger hjemmefødsler på Snapchat

– Det er helt umulig å svare alle, men jeg svarer så mange jeg kan. Det er helt klart et behov for et lavterskeltilbud der ute, sier Jacobsen.

Jordmoren holder til i Lørenskog og driver det private firmaet Hjemmefodsel.

– Mange kvinner er redde for å føde barn

Kristina Jacobsen opplever at mange har en forestilling om at kvinner som føder hjemme er spesielt utholdende og tøffe. Hun tror også mange blir stemplet som svært alternative, redde eller som motstandere av sykehusfødsel.

– De aller fleste er helt vanlige kvinner som har funnet ut at de har behov for et annet tilbud enn det som tilbys på sykehusene, sier Jacobsen.

Hun håper å gjøre flere kvinner bevisste på hvilke behov de har når de skal føde barn.

NATURLIG: Paret lot fødselsfotografen Eva Rose fange hjemmefødselen i bilder for å vise frem at fødsel er noe av det mest naturlige som finnes. – Det er veldig få som vet hvordan en fødsel er, sannheten om de, naturligheten og hvor rått det egentlig er, sier Amundsen. Foto: Eva Rose

– Mange kvinner er redde for å føde barn. Jeg ønsker derfor å gi kunnskap om kvinnekroppen, graviditet og fødsler, som igjen kan øke trygghetsfølelsen til kvinner. De aller fleste fødsler er faktisk helt normale og uten komplikasjoner, sier hun.

Dette ble utgangspunktet for Snapchat-kontoen «Hjemmefodsel».

– Jeg vil gi kvinner tilbake troen på at de kan føde barn, sier Jacobsen.

– Ikke en eneste kvinne velger å føde på ryggen i sengen

Jacobsen forteller at kvinner hun hjelper med å føde hjemme føder på den måten og på det stedet de selv ønsker. På stuegulvet på huk eller på alle fire. I dusjen eller i et basseng. Stedet de sjelden velger er sengen.

– Jeg har fortsatt til gode å møte en kvinne som velger å føde på ryggen i sengen. Jeg lar kvinnen alltid velge fødested og stilling selv, og så kryper jeg etter, sier Jacobsen.

Selv om jordmoren skulle ønske at flere valgte hjemmefødsel, understreker hun at det ikke er for alle. Forholdene må ligge må ligge til rette og Helsedirektoratets retningslinjer for hjemmefødsel må følges.

Seleksjonskriteriene (faktaboks) bestemmer også hvor vidt en kvinne er egnet til å føde hjemme.

Hjemmefødsel forutsetter et normalt svangerskap Du er frisk

Du har hatt et normalt svangerskap

Du bærer kun ett foster

Fosteret ligger i hodeleie

Du ikke har hatt keisersnitt tidligere

Du har hatt normale svangerskap og fødsler tidligere dersom du er flergangsfødende

Fødselen starter av seg selv mellom uke 37 og 42 Kilde: Helsedirektoratet Kristina Jacobsen oppgir også at flere forhold må ligge til rette. Du må ha en normal BMI

Du kan ikke bruke medisiner som kan øke risikoen i fødsel

Du kan ikke ha for lang reisevei til sykehuset

Blødninger etter tidligere fødsel kan ikke være over 500 ml

Uenighet om risikoen ved en hjemmefødsel

Kristina Jacobsen mener at det ikke finnes grunnlag for å fraråde friske gravide å planlegge en hjemmefødsel.

– Med god selektering, informasjon og riktig bruk av retningslinjene er hjemmefødsler trygt, mener Kristina Jacobsen.

Skulle det oppstå en uventet komplikasjon under eller etter fødsel, forteller jordmoren at kvinnen overflyttes til sykehuset der hun har fødeplass. De fleste overflyttingene skyldes lange fødsler, der mor har behov for mer smertelindring enn det som kan tilbys hjemme.

– I sjeldne tilfeller oppstår det akutte situasjoner og da vil kvinnen overflyttes til sykehuset med ambulanse, sier Jacobsen.

Trond Nordseth, overlege ved avdelingen for anestesiologi på Molde sykehus, har nylig skrevet en kronikk med et kritisk blikk på hjemmefødsler i Adresseavisa. Til TV 2 sier han at man ikke bør fremme hjemmefødsler som et like trygt alternativ som å føde på sykehus uten at motforestillingene kommer frem.

KRITISK: Trond Nordseth mener konsekvensene kan være alvorlige ved fødselskomplikasjoner utenfor sykehus. Foto: Privat

– Jeg stiller spørsmål ved sikkerheten, spesielt hvis man skal føde hjemme og befinner seg langt fra et sykehus. Hvis du er langt fra et sykehus og det oppstår komplikasjoner kan det være fare for både mor og barn, sier han.

At helserisikoen kan være større ved komplikasjoner under en hjemmefødsel, skriver også Helsedirektoratet på sine hjemmesider. I tillegg til avstand til sykehus, begrunnes også årsaken med begrensede muligheter til behandling i hjemmet.

Nordseth bruker et eksempel hvor blodsirkulasjonen til barnet plutselig kan bli dårlig. Hvis dette skjer akkurat i utdrivingen, kan det være man må dra ut barnet med tang eller suge det ut ved hjelp av vakuum. Det må en fødelege gjøre. I noen tilfeller må man også gjøre et akutt keisersnitt ved mistanke om truende blodsirkulasjon til barnet.

– Om barnet raskt må ut kan det bli veldig dramatisk. Målet er at barnet skal ut i løpet av fem minutter ved et akutt keisersnitt, sier han.

– Mindre komplikasjoner ved hjemmefødsel

SMERTER: Under en hjemmefødsel får man ikke Epidural eller lystgass. Beate Amundsen forteller at hjemmefødselen var mindre smertefull enn på sykehuset. Hun slappet bedre av og samarbeidet derfor bedre med kroppen. Foto: Eva Rose

Helsedirektoratet viser til studier som forteller at friske kvinner som planlegger en fødsel hjemme opplever færre inngrep i fødselsforløpet enn friske kvinner som planlegger fødsel på sykehus.

Disse kvinnene opplever også sjeldnere komplikasjoner, som store blødninger og fødselsrifter, enn kvinner som planlegger sykehusfødsel.

– Norsk fødselsomsorg er god, både på sykehuset og hjemme – men vi bør også være klar over at unødvendige innblandinger og intervensjoner i fødsel kan øke risikoen for komplikasjoner i et normalt fødselsforløp, sier Kristina Jacobsen

Trond Nordseth mener at seleksjonskriterene fører til at forskningen blir ubalansert.

– Kvinner som føder hjemme er friske og har gjerne lav sannsynlig for komplikasjoner under fødselen. Kvinnene som føder på sykehus inkluderer også de med risiko for komplikasjoner under fødselen. Det kan gjøre det vanskelig å tolke forskningen på dette feltet, sier han.

Han etterlyser også flere og bedre studier på feltet. Utenlandske studier er ikke alltid overførbare til Norge, mener han, da fødselshjelperens kompetanse i flere av de utenlandske studiene ikke kan sammenliknes med kompetanse hos norske jordmødre.

Selv om sannsynligheten for komplikasjoner under en hjemmefødsel er liten, mener Nordseth at kan konsekvensene bli store.

– Uansett hvor godt du sikrer deg i forkant, kan konsekvensene være alvorlige ved fødselskomplikasjoner utenfor sykehus. Så man bør være bevisst på dette om man velger hjemmefødsel, sier Nordseth.​

Hjemmefødsler er ikke en del av offentlig helsetjeneste Planlagt hjemmefødsel med jordmor er ikke en del av det offentlige tilbudet i Norge. Tilbudet om hjemmefødsel gis i dag av privatpraktiserende jordmødre uten avtale med helseforetakene eller kommunene. Kristina Jacobsen oppgir at prisen på en hjemmefødsel inkludert vaktberedskap og hjemmebesøk før og etter fødsel koster omtrent 9500 kroner hos henne. Av dette får kvinner som føder hjemme dekket 2550,- fra HELFO. Det nyfødte barnet har en selvstendig rett til helsehjelp på lik linje med barn født på fødeinstitusjoner. Jordmoren skal tilrettelegge for at det gjennomføres helseundersøkelser av det nyfødte barnet. Kilde: Helsedirektoratet

– Skulle jeg født igjen er det ikke tvil om hva jeg ville valgt

Under Beate Amundsens første svangerskap gikk hun til akupunktur hos jordmor Kristina Jacobsen. Hun fikk tilbud om hjemmefødsel, men det var ikke aktuelt den gangen.

INTIMT: Beate Amundsen forteller at hun knyttet et veldig sterkt bånd til jordmoren Kristina Jacobsen etter å ha delt noe så intimt. Foto: Eva Rose

Tanken på hjemmefødsel var nært forbundet med frykten for å føde langt unna et sykehus. Hun bor en halvtime fra nærmeste fødeavdeling.

I 2017 ventet Amundsen sitt andre barn. Hun kunne se tilbake på en god opplevelse med å føde på sykehus, og ønsket derfor det samme igjen. En dag før termin, var hun igjen på akupunkturtime hos Jacobsen.

– Jeg fikk et innfall og begynte å spørre og grave om hjemmefødsel. Så fort jeg kom ut på gaten da timen var ferdig, visste jeg at jeg ville føde hjemme, sier Amundsen.

Hun forteller at frykten hun hadde følt på ble overvunnet av jordmorens gode svar.

– Kristina Jacobsen virket så trygg og kompetent og sa at hun kunne se tegnene tidlig om det skulle bli behov for å flytte over på sykehus, sier Amundsen.

Det avgjorde saken. Det var en dag til termin og familien og jordmoren fikk kaste seg rundt.

I ettertid ser hun fortsatt positivt på den første fødselen på sykehuset, men forteller at hun var mye mer avslappet under hjemmefødselen.

– Skulle jeg født igjen er det ikke noe tvil om hva jeg ville valgt, avslutter Amundsen.​