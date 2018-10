Tolletaten og Statens legemiddelverk har sammen med myndigheter fra 116 land deltatt i aksjon Pangea XI.

Aksjonen, som er den ellevte i rekken, retter søkelyset på ulovlige og falske legemidler og medisinsk utstyr som bestilles via internett.

I perioden 9. september til 16. september gjorde tolletaten 253 beslag av legemidler med ulovlig innhold.

– Det er en betydelig økning av produksjon, handel og salg av falske farmasøytiske produkter, sier underdirektør i Kontroll- og regelverkseksjonen, Dag Jørstad, til TV 2.

Hovedtyngden av beslagene er gjort på postterminalen på Alnabru, Østlandsterminalen i Lørenskog og i flyposten på Gardermoen, hvor utenlandsposten ankommer.

–Fyller med det de har

Steinar Madsen er Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk og forteller at bestillingen av legemidlene er ulovlig fordi dette er legemidler vi ikke ønsker å ha i Norge.

Alt fra narkotika til potenspiller, antibiotika og andre medisiner er ofte laget i undergrunnslaboratorier.

– Man kan få alvorlige bivirkninger av disse medisinene. Ved noen medisiner kan det være feilaktig virkestoff gjør at de ikke har noen funksjon, men det kan også gjøre at det virker på en helt annen måte, sier Madsen.

FARLIG:: I den lange listen av ulovlige legemidler, kommer abortpiller og potensmidler høyt. Foto: Tolletaten.

Han forteller at undergrunnslaboratoriene ofte fyller pillene med det de har for hånden, og ikke er så nøye med at de riktige virkestoffene kommer i de riktige beholderne.​

Abortpiller på listen

Dag Jørstad i Tolletaten sier det kan være livsfarlig å innta medisiner med et annet virkestoff enn det er reklamert for, eller med mer eller mindre av den oppgitte dosen.

Listen er lang over legemidlene som importeres ulovlig inn i landet, men tolletaten ser mest av potensmidler, abortpiller, antibiotika, epilepsimedisin, kreftmedisin og parkinsonsmedisin.

– Medisinene kan være noe helt annet enn det som står på pakningen. Det kan i verste fall være livsfarlig, sier Jørstad.

Tolletaten er kjent med en del av nettsidene som selger ulovlige legemidler, og jobber kontinuerlig med å kartlegge medisinene som blir bestilt på nett. I den internasjonale aksjonen ble det tilsammen fjernet 3671 nettsider fra internett.

I 2017 gjorde tolletaten 11.000 beslag i postsendinger, som inkluderte narkotiske stoffer, medisin, våpen og andre ting.

BESLAG: Det er et overveldende antall potensmidler som ble beslaglagt under aksjonen. Foto: Tolletaten.

Tør ikke snakke med legen

Madsen tror det er mange grunner til at enkelte bestiller ulovlige legemidler på nett. En av grunnene kan være for å slippe å gå til legen.