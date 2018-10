Selve oppfinnelsen ser ikke veldig imponerende ut. Den ligner mer en helt vanlig kompressor der den står og durer på testsenteret i Tyskland.

Men Tor Hodne, som er daglig leder i Viking Heat Engines i Kristiansand, mener de har funnet en av løsningene på verdens største miljøproblem. Han viser TV 2 rundt på testsenteret i den lille byen Remscheid i Tysklands Ruhr-distrikt.

– Ved å bruke vår oppfinnelse i industrien, har vi regnet ut at én prosent av verdens CO2-utslipp kan forsvinne, forteller han til TV 2.

Har brukt 500 millioner

Hemmeligheten er en kompressor som resirkulerer spillvarmen, løfter denne varmen opp til 160 grader celsius og gjenbruker den i den industrielle prosessen.

– Oss bekjent finnes det ingen andre varmepumper som klarer dette i dag. De hittil beste kan løfte varmen til 100 - 120 grader, forteller Hodne.

Hodne og investorene i Kristiansand har brukt ni år og 500 millioner kroner på å utvikle HeatBooster, som maskinen kalles. I samarbeid med tyske AVL-Schrick i Tyskland er de nå i gang med å produsere varmepumpen for industrien. Hodne forteller at den kan brukes i alle typer industri, som bruker varme i prosessen.

– Den kan brukes i meierier, bryggerier, hos bilprodusenter og også alle typer kjemisk industri, sier Hodne.

Miljøvennlig

HeatBooster er en høytemperatur industriell varmepumpe som erstatter varmeproduksjon basert på fossile brensler. Den resirkulerer spillvarmen, og temperaturen løftes tilbake til de nivåene industrien trenger. På denne måten kan man skru av de fossile varmekildene og dramatisk redusere utslippene av CO2.

– Toyota for eksempel har skjønt dette og skal kutte sine CO2-utslipp med 50 prosent innen 2025, forteller Hodne entusiastisk.

– Her skal vi inn med vår teknologi og erstatte olje- og gassbrennere i tørkeprosessen i lakkeringsverkstedet. Totalt kan vi spare cirka 2 millioner tonn CO2 hos Toyota, bare dette tilsvarer 5 prosent av Norges totale CO2-utslipp, sier han.

Gjennom den lange prosessen fram mot dagens produkt har det vært mange humper i veien. Men de har fått støtte fra Innovasjon Norge, og de har også fått et lån fra Den Europeiske Investeringsbanken (EIB) på 300 millioner kroner, noe som i seg selv er et kvalitetsstempel. EIB har stor tro på prosjektet. Det samme har direktøren for AVL-Schrick, Roger Wildemann.

– Dette produktet sparer verden for CO2, vi har et produkt på bordet som verden må få øynene opp for. Vi er så glade for å være en del av dette, forteller den tyske direktøren, som skal produsere varmepumpene.

Og ordrebøkene begynner nå sakte å fylles opp for Viking Heat Engines. De har interesserte kjøpere i Canada, Australia, New Zealand og i Europa.

– Dette er et produkt som industrien sparer mange penger på. De fleste vil ha tjent inn investeringene i løpet av ett til tre år, litt avhengig av hva slags industri det er, sier Hodne til TV 2.