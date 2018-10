På ti dager har Sørvest politidistrikt fått ti meldinger om avtalte slåsskamper.

Politioverbetjent Kathrine Sæland Rotseth, som leder det forebyggende avsnittet i Stavanger, frykter i tillegg at mørketallene er store, skriver Stavanger Aftenblad.

– Slåsskampene planlegges og gjennomføres som avtalt. Så langt har vi klart å stanse tre slåsskamper. Vårt mål er å avverge at dette etablerer seg i regionen vår, sier hun.

– Mange tilskuere

Ifølge politioverbetjenten kom den første slåsskamp-meldingen til politiet 11. oktober.

– Nettopp fordi slåsskampene er avtalt, er det også mange tilskuere. Alle slåsskampene blir filmet og delt. Jeg merker meg at ingen av tilskuerne ser ut til å ha tanker om å forsøke å stanse volden. I stedet står de med mobiltelefonene sine, sier Rotseth.

Slåssing på elevarrangement

Det er ikke bare i Rogaland at politiet sliter med at folk møtes for å slåss. Senest torsdag formiddag måtte Øst politidistrikt rykke ut til Hellerudsletta på Romerike etter meldinger om slåssing i forbindelse med en yrkesmesse. En gutt ble sendt til sykehus etter å ha blitt slått i hodet.

– Fire gutter på 15 år ble innbrakt. Disse ble pekt ut som mistenkte for vold mot gutten som ble sendt til sykehus, opplyser politiet.

Operasjonsleder Gisle Sveen sier til Aftenposten at det var tydelig at ungdommene hadde avtalt på forhånd at «her skulle det lages bråk». Det skal ha vært flere slåsskamper ved messen de siste dagene.

– Det er noe riv ruskende galt når vi må ha fire politipatruljer for å få orden på et elevarrangement, sier han.

(©NTB)