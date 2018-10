Voldshendelsen skal ha skjedd på en privat fest i Oslo i februar.

Kvinnen skal da, rundt midnatt, ha slått en mann i ansiktet, samt at hun kastet et glass i ansiktet hans.

Volden førte til at han fikk et kutt i pannen som ble sydd av helsepersonell.

Under sin forklaring sa kvinnen at hun opplevde mannen som truende, og at hun var livredd.

– Plutselig får jeg et glass kastet mot meg, og jeg får masse sprit i ansiktet. Det svidde i øynene mine, og av ren refleks kastet jeg det jeg hadde i hendene mine i samme retning som spriten kom fra, forklarte kvinnen.

Den fornærmede mannen hadde imidlertid en helt annen forklaring på hendelsen. Mannen sier han var vennlig da han gikk bort til tiltalte og venninnen hennes for å hilse.

– Jeg spurte på en snill måte om jeg skulle lære de karate. Jeg var ikke truende eller aggressiv, forklarte mannen.

Aktor Katja Sand Dørstad, sa under sin prosedyre, at hun mente bloggeren handlet i forsett, og at hun var klar over det hun gjorde.

– Jeg mener det er usannsynlig at tiltalte ble blendet av drinken hun fikk kastet i ansiktet, og at hun nærmest i blinde kastet flasken eller glasset som tilfeldigvis traff den fornærmede i pannen. Det er flaks at det ikke gikk verre, sa aktor.

Sand Dørstad mener på bakgrunn av dette at den kvinnelige bloggeren skal dømmes til seks måneder ubetinget fengsel.

Aktor mener også at den tiltalte skal dømmes til å betale erstatning til den fornærmede. Sand Dørstad la også ned påstand om at kvinnen må betale saksomkostninger.

Kvinnens forsvarer, Cecilie Nakstad, sa under sin prosedyre at hun mener hennes klient burde bli frifunnet på alle punkt.

– Hun hadde ingen tanke om å hverken treffe eller skade noen. Hun visste ikke før etterpå at noen hadde blitt skadet. Det var en ren reflekshandling som følge av at hun ble redd, sa Nakstad under sin prosedyre.

Dom i saken faller onsdag 31. oktober.