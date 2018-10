– Det var jo egentlig galskap

– Jeg mener at det er vanskelig for to stykker i en familie å ha en karrière på den måten. Rett og slett fordi at noen må ta vare på barna.

Hun forteller at au pair aldri har vært et alternativ for de, da de ønsker å være mest mulig med barna selv.

– Det er valg vi har tatt, og det angrer vi ikke på. Mannen min sier at han er glad for at han får vært så mye med på oppveksten til barna, noe jeg har mer dårlig samvittighet for fordi jeg er mye borte, sier trebarnsmoren.

Og dersom barna en dag sier at de skal stemme Arbeiderpartiet, lover hun å støtte de, selv om hun innrømmer at det ikke hadde vært lett.

– Det hadde vært litt vanskelig, men man må respektere valgene barna tar. Og det er bra at folk engasjerer seg i politikken uansett hvilket parti det er.

Bokutgivelse

Tirsdag kom boken hennes «Der andre tier» ut i butikkhyllene.

Der forteller hun blant annet om spontanaborten hun og ektemannen opplevde i 2015. Hun forsvarer også det mye omtalte korset hun bærer synlig, og leserne blir kjent med hun gjennom hennes tidligere engasjement.

Hun håper at både kjente, og ukjente, kan få et bedre innblikk i hennes liv gjennom denne boken.

– Jeg tror at de kan bli litt bedre kjent med meg. Lese hvor jeg kommer fra, hva jeg står for og litt om hvordan jeg har opplevd alle de stormkastene som har vært så langt, for det har vært mange tøffe tak, sier hun.