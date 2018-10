– Mangler i kontrakten, dårlig planlegging og manglende koordinering

– Dette gjelder blant annet at også forhold hos Forsvaret og Forsvarsmateriell, ikke bare leverandøren, har bidratt til forsinkelsene, at det ikke er informert om det svært lave antallet flytimer som har vært mulig med helikoptrene, knapp informasjon om innfasingen på fartøy, og lite om de alvorlige konsekvensene for fregattenes og kystvaktskipenes evne til å løse sine oppgaver, sier Foss.

– Svært nyttig

I sitt tilsvar til undersøkelsen svarer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at han anser rapporten som svært nyttig, og er enig i at risikoen ved anskaffelsen ikke ble vurdert godt nok da beslutningen ble tatt i 2001.

– Jeg er kjent med problemstillingene, i hovedsak enig i fremstillingen, og vi vil følge opp anbefalingene, sier statsråden i en pressemelding.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), her fra et besøk på NATO basen Joint Warfare Centre (JWC) i Stavanger i oktober. Foto: Carina Johansen/NTB Scanpix

Bakke-Jensen påpeker i sitt tilsvar at det er mulig å dekke Forsvarets operative behov med NH90-helikoptrene, men skriver at dette vil koste vesentlig mer enn tidligere antatt.

Videre bekreftes at de 14 helikoptrene skulle vært levert innen utgangen av 2008.

– Jeg er enig med Riksrevisjonen at det har vært store forsinkelser og at fortsatte mangler har betydning for helikoptrenes militære kapasitet. At det er mangel på helikoptre levert i endelig versjon er imidlertid ikke unormalt med så komplekse systemer som et NH90-helikopter er, skriver Bakke-Jensen og legger til:

– Det er viktig at avvik på leveransetidspunktet dokumenteres og at det er en plan med leverandøren for hvordan dette skal rettes opp. Dette håndteres av Forsvarsmateriell og jeg har all grunn til å tro at dette blir godt ivaretatt.

Til at rapporteringen til Stortinget har vært begrenset, skriver forsvarsministeren at departementet har gitt informasjon om NH90s operative evne til Stortinget gjennom etablerte kanaler.

– Også i proposisjoner til Stortinget gjennom flere år informert om NH90. I Prop 1 S (2018-2019) har jeg dessuten utvidet prosjektomtalen av NH90, sier Bakke-Jensen i pressemeldingen.