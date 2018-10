Så enkelt ser Kripos-ekspertene forskjell på vold og en ulykke

– Det kan være en eller annen form for gjennomsøking etter hendelsen. Vi vet jo ikke motivet, men det er ingen tvil om at skapdøren var lukket, sier Audun Kolstad.

Blodsportolkerne har tegnet opp streker på veggen og funnet et krysningspunkt. Sammen med bloddråpenes plassering, lengde og bredde har de regnet ut hvor i rommet offeret befant seg. Foto: Åsted Norge

Ved hjelp av komplisert matematikk kan de også finne ut hvor i rommet de tenker at offeret befant seg under hendelsen. Her bruker de bloddråpenes plassering, krysningspunkt, lengde og bredde for å regne ut avstanden mellom blodspruten på veggen og offeret.

Kan ha stor betydning

Blodsportolkning oppstod i USA på 1970- og 80-tallet og har kommet til Europa og Norge de senere årene. De fire blodsportolkerne på Kripos har sin utdannelse fra USA eller Nederland og driver fortløpende testing for å bli bedre. I tillegg har alle lang erfaring fra etterforskning og åstedsundersøkelser.

– Blodsportolkning er for de spesielt interesserte, men det er utrolig fascinerende å kunne gi en forklaring på en hendelse ut fra blodspor på åstedet sammenholdt med klærne som er veldig sentrale, forteller Geir Hansen.

Selv om blodsporene ikke kan si alt, kan de både brukes til å ettergå en forklaring eller få stor betydning sammen med annen etterforskning. Derfor tilstreber blodsportolkerne alltid å jobbe to og to sammen for å unngå feiltolkninger, forteller Geir Hansen.

– Det handler om rettssikkerhet. Dette kan være helt sentrale spor som kan bli avgjørende for om en person blir domfelt og satt i fengsel i mange år.