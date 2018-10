26. juli i fjor sommer gikk den da 15 år gamle jenta inn på Sørlandssenteret i Kristiansand.

Der stakk hun ned to ofre i en butikk. En av dem var 17 år gamle Marie Skuland, som senere døde av skadene.

Christine Aaneland, som da var 24 år gammel, fikk livstruende skader og var først etter flere dager med behandling utenfor livsfare.

– Hun er veldig skuffet. For det første for ikke å ha blitt trodd, og for det andre at for at straffen er på 12 år og ikke 11, slik som i tingretten, sier jentas forsvarer, Hege Klem, til TV 2.

Høyere straff

Den tiltalte jenta, som nå er 16 år, ble dømt til elleve års fengsel i tingretten i juni. Hun anket dommen fordi hun mente hun skulle bli dømt for grov kroppsskade og ikke for drap.

Fredag falt dommen i Agder lagmannsrett, hvor jenta var tiltalt for drap og drapsforsøk.

Under aktors sluttprosedyre i lagmannsretten fredag forrige uke, sa aktor at 16-åringen fortsatt burde dømmes til elleve års fengsel.

– Det finnes gode argumenter både for fengselsstraff og en forvaringsdom. Jeg opplever denne saken som vanskelig, og det står selvsagt opp til retten å bestemme hva slags type straff den tiltalte skal ha, sa statsadvokat Jan Tallaksen i sin sluttprosedyre.

Rettens dom er dermed strengere enn aktors påstand.

Beklaget

Den tiltalte 16-åringens forsvarer, advokat Hege Klem, argumenterte for at hennes klient ikke skulle dømmes for overlagt eller forsettlig drap og drapsforsøk, men for personskade med døden til følge.

– Hennes hensikt var å stikke, men ikke å drepe. Hun spurte kort tid etter at hun ble pågrepet hvordan det hadde gått med de hun hadde stukket og hun har i ettertid beklaget det hun har gjort, sa Klem i retten.

Søkte på «knife killing»

I dommen kommer det derimot frem at retten ser helt bort i fra jentas forklaring om at hun ikke hadde til hensikt å drepe.

Dommen trekker frem at jenta dagen før angrepet søkte på «knife killing» og «knife attack» på YouTube. Hun har også gjort et søk på nettet med søkeordene «hvordan drepe noen».

Dette, sammen med en vurdering av drapsvåpenet, gjorde at et flertall av lagmannsrettens dommere er overbevist om at jenta hadde til hensikt å drepe.