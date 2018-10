Politiet: – Alt tyder på at det vil være et høyere antall enn vi har sett tidligere

– Alle har ytringsfrihet. Man kan mislike sterkt at slike grupper benytter seg av ytringsfriheten, men slik fungerer denne menneskeretten i praksis, sier Kierulf.

Hun mener at det er viktig at også slike grupper får ytre seg, så lenge de holder seg innenfor norsk lov.

Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, mener at ytringsfriheten gjelder for alle, også Den nordiske motstandsbevegelsen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Ikke bare fordi de skal få gi uttrykk for hva de mener, men det er viktig for at vi som fellesskap skal få kunnskap om at slike ytringer finnes, mener Kierulf.

Når ordføreren fra Fredrikstad ble spurt om ikke alle ytringer har like stor verdi i et demokrati, svarte han kontant nei.

– Ytringer som inneholder menneskefiendtlige budskap og som ikke aksepterer alle slags mennesker, kan ikke vurderes likt, sier Jon-Ivar Nygård.

Selv om ytringer ikke er ulovlige, spør han om man skal måle organisasjonen på hva de sier eller helheten av hva de står for.

– Vi er selvsagt for et sterkt vern av ytringsfriheten. Det er når ytringer fører til andres utrygghet, at vi ønsker å sette grenser, sier ordføreren.

Forbudt i Finland

Den nordiske motstandsbevegelsen ble forbudt i Finland i 2017. Forbudet ble anket til lagmannsretten, men også der ble forbudet opprettholdt da saken ble behandlet denne høsten. Gruppen har medlemmer både i Norge, Finland, Danmark og Sverige.

På lørdag er det ventet at svenske nazister kommer for å støtte de norske medlemmene.

Anine Kierulf forstår godt ønsket om å forby organisasjoner som Den Nordiske Motstandsbevegelsen, men mener slike forbud ikke løser det problemet man vil til livs.

– Hvis du forbyr en organisasjon, hva forbyr du da? Forbyr du mennesker retten til å møtes? Til å organisere seg – og da på hvilke kriterier? Forbyr du mennesker å kalle seg noe?, spør hun.

Hun forteller at Norge har vurdert et slikt organisasjonsforbud rettslig flere ganger, men at retten til organisasjonsfrihet alltid har veid tyngre.

– Det i fellesskap å planlegge straffbare handlinger rammes allerede av straffeloven, sier Kierulf.

Her hjemme forsøkte norske medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelse å få innpass i Arendals-uken tidligere i år.

Der fikk de avslag på ønsket om å ha egen stand.

Fredrikstad ordfører Jon-Ivar Nygård har forståelse for at forslaget de har sendt til Stortinget kan være vanskelig å få gjennomslag for. Han mener likevel det er på tide med en nasjonal debatt om saken.

Lederen for Motstandsbevegelsen i Norge, Haakon Forwald (i midten) gikk foran i toget da høyreekstreme marsjerte i Kristiansand i fjor sommer. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Vi må undersøke hvorfor Finland har kommet til konklusjonen om å forby den Nordiske motstandsbevegelsen. Så langt har det vært mer vold knyttet til bevegelsen i Finland, men skal vi la det gå så langt før vi tar grep her i Norge?

Politier ruster opp

Den nordiske motstandsbevegelsen har meldt fra til politiet om markeringen i Moss og Fredrikstad.

– Formålet med markeringene er meningsytringer og utdeling av flyers. Vi vet ikke hvor mange som vil delta på markeringen, men alt tyder på at det vil være et høyere antall enn vi har sett tidligere, sier Jan Eivind Myklatun, stabsjef i Øst politidistrikt.

Han forteller at organisasjonen er pålagt en rekke restriksjoner. De finnes et avgrenset sted de skal stå på, de får ikke benytte seg av ropert eller høyttalere og flagg og bannere skal være rullet sammen til og fra markeringen.

Politiet har kalt inn ekstra mannskaper for å kunne håndtere ordensforstyrrelser eller andre utfordringer i forbindelse med torgmøtene kommende lørdag.

– Sikkerheten til publikum skal ivaretas, og straffbare hendelser skal forebygges og forfølges så langt det er mulig, fortellerstabssjef Jan Eivind Myklatun.

– Følg politiets føringer

Øst politidistrikt ser også på det som sin jobb å sørge for at markeringene avvikles slik at ytringsfriheten og ytringsretten blir ivaretatt innenfor lovens rammer.

På spørsmålet om det er trygt å ferdes i sentrum av Moss og Fredrikstad i tidsrommet markeringene gjennomføres, oppfordrer stabsjefen folk til å bruke byene som vanlig.

– Vi ser det som mulig at enkeltgrupperinger vil forsøke å forstyrre markeringene. Politiets oppgave er å ivareta sikkerheten, og vi oppfordrer folk til å bruke byen som normalt, og rette seg etter politiets føringer, sier stabssjef Myklatun.

– Dersom det i verste fall skulle bli uroligheter og bråk rundt markeringene, så tar politiet høyde for å opprettholde ro og orden og ivareta sikkerheten, sier Myklatun.

Den nordiske motstandsbevegelsen har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.