Mann: – Jeg hadde blod i hele ansiktet

Etter noe tid, bestemte de seg for å forlate festen. Da de kom ut fra badet, oppdaget den tiltalte bloggeren at det var blodspor i stua. Kvinnen spurte hvor blodet kom fra, hvorpå kjæresten til fornærmede forklarte at tiltalte hadde påført mannen et kutt i panna.

– Jeg skjønte ingenting, og fikk helt panikk da jeg skjønte at blodet kom fra fornærmede, forklarte kvinnen.

I ettertid av hendelsen sa bloggeren under sin forklaring at hun har mottatt anonyme trusler, og at hun derfor har slitt med å stole på folk.

– Jeg har alltid vært i mot vold, og det er ikke greit å kaste glass på noen, sa kvinnen under sin forklaring.

– Var ikke truende

Den fornærmede mannen hevdet under sin forklaring at han var vennlig da han gikk for å hilse på den tiltalte kvinnen og hennes venninne.

– Jeg spurte på en snill måte om jeg skulle lære de karate. Jeg var ikke truende eller aggressiv, forklarte mannen.

Deretter hevder mannen at den tiltalte kvinnen slo ham med flat hånd. Den fornærmede mannen forklarte at han prøvde spørre bloggeren hvorfor hun slo, men sier han ikke fikk noe svar.

– Da kommer det noen skjellsord fra min side. Deretter får jeg et glass rett i hodet. Jeg hadde blod i hele ansiktet, og jeg ble svimmel, forklarte mannen.

Han sa videre at han var redd for at bloggeren også skulle skade hans kjæreste. Mannen forklarte at han derfor bestemte seg for å dytte kvinnen vekk med benet. Han sier han ikke traff kvinnen.

– Jeg utsatte ikke henne for vold. Hun sklei og falt på rumpa. Min intensjon var å si at nok er nok, og at hun hadde gått langt over grensa, sa mannen.

Den fornærmede dro senere på legevakten, hvor han måtte sy fire sting i pannen. Mannen forklarte videre at han aldri har opplevd å slite så mye psykisk som han har gjort i ettertid av denne hendelsen.

– Dagen etter våknet jeg tidlig av et angstanfall. Jeg har hatt problemer med å gå på butikken og trening. Jeg har vært redd for å gå på byen, i frykt for å bli slått bare man starter en samtale med noen, forklarte mannen.

Saken oppdateres!