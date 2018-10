Torsdag morgen legger 55 sykepleiere i første omgang ned arbeidet etter at det ble brudd i meklingen med NHO Service og Handel.

Sykepleierforbundet har blant annet krevd at sykepleierne som jobber i de private bedriftene som er medlemmer i NHO, får likere lønn- og arbeidsvilkår med sykepleierne i det offentlige.

– Sykepleiere skal sikres samme minstelønnsnivå uavhengig av hvor de jobber. Det nektet motparten å godta, sier forbundsleder Eli Gunhild By i en uttalelse.

Seks fylker

Rundt 500 sykepleiere er omfattet av pleie- og omsorgsoverenskomsten. Bedriftene som er tatt ut i første fase utfører oppdrag for helseforetakene.



Pasienthoteller, helsesenter og rehabiliteringssenter i seks ulike fylker rammes av første streikeuttak, ifølge forbundet.

I første omgang er det pasienthoteller og rehabiliteringsinstitusjoner i Hordaland, Nordland, Oslo, Akershus, Troms og Hedmark som rammes av streiken, opplyser Sykepleierforbundet.

Virksomhetene som er omfattet av første streikeuttak er: Åstveit Helsesenter AS og Eurest Haukeland pasienthotell AS (NSF Hordaland), Eurest Zefyr pasienthotell AS (NSF Nordland), Eurest Ullevål pasienthotell AS (NSF Oslo), Godthaab Helse- og rehabilitering (NSF Akershus), Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS (NSF Troms) og Ringen Rehabiliteringssenter AS (NSF Hedmark). (TV 2/NTB)