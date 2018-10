Slik er Mette-Marits lungesykdom

Tirsdag kveld gikk Kongehuset ut med en pressemelding hvor det stod at Kronprinsesse Mette-Marit har fått en kronisk lungesykdom.

I pressemeldingen står det at Kronprinsessen har gått gjennom omfattende utredninger knyttet til sin helse, og har fått påvist en uvanlig variant av fibrose i lungene, som kan gjøre at hennes arbeidskapasitet vil variere.

– Jeg har i en del år tidvis hatt helseutfordringer, og nå vet vi mer om hva disse bunner i. Tilstanden gjør at arbeidskapasiteten vil variere. Kronprinsen og jeg velger å informere om dette nå, blant annet fordi det fremover vil være behov for å planlegge perioder uten offisielt program. I forbindelse med behandling, og når sykdommen er mer aktiv, vil dette være nødvendig, sier Kronprinsessen.

Lungefibrose

Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer Wasim Zahid gir en forklaring på hva sykdommen dreier seg om.

– Ved lungefibrose skjer det en arrdannelse i lungeblærene som gjør at lungene blir stivere og gassutvekslingen blir dårligere. Det betyr at mindre oksygen gårr inn i blodet fra lungene fordi det er et arrvev der i stedet for vanlig lungevev, forklarer Zahid.

Zahid kjenner ikke Kronprinsesse Mette-Marits tilfelle og uttaler seg kun på generell basis.

LEGE: Wazim Zahid er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Foto: PRIVAT

Når man puster inn og ut, tar lungene opp oksygenet i blodet, mens karbondioksid fjernes. Zahid forklarer at hovedsymptomet på sykdommen er andpustenhet.

– Hovedsymptomet ved lungefibrose er økende pustevansker. En kan merke det spesielt i forbindelse med fysiske anstrengelser. I en tidlig fase er det ikke sikkert man merker noe, men etter hvert som sykdommen utvikler seg og en større del av lungen blir rammet, skal det stadig mindre anstrengelse til for at man blir andpusten, sier Zahid.

Han understreker at dette er en utvikling som kan ta mange år.

Et annet symptom på sykdommen kan være kronisk hoste.

Årsaker

Lungefibrose kan ha flere årsaker, men det er ikke alltid like lett å vite hva som er årsaken hos den enkelte. I enkelte tilfeller kan man ikke påvise noen spesiell årsak, forklarer Zahid.

– Viktige årsaker til lungefibrose er røyking, miljømessige årsaker, som for eksempel støvskader. Det kan være asbest som finnes inne i gamle bygninger, da i form av støv som man puster inn og som fester seg i lungene.

Han forklarer at bønder er utsatte for sykdommen da de puster inn sopp fra høystøv, som på engelsk er kjent som «Farmer's Lung».