Kronprinsesse Mette-Marit er diagnostisert med kronisk lungesykdom, ifølge NRK.

I et intervju med Dagsrevyen på NRK forteller hun hvordan formen varierer og at hun lenge har slitt med helseutfordringer.

– Jeg har slitt med helseutfordringer i noen år nå. Det siste året har plagene vært mer uttalte. Det gjør at vi nå har vært gjennom en ganske lang prosess for å finne ut mer av hva det er, og nå begynner vi å få noen svar, sier Kronprinsessen til NRK.

– Arbeidskapasiteten vil variere

I en pressemelding opplyser Kongehuset at Kronprinsesse Mette-Marit har fått konstatert en kronisk lungesykdom som i perioder vil kunne begrense utøvelsen av hennes offisielle program.

– Tilstanden gjør at arbeidskapasiteten vil variere. Kronprinsen og jeg velger å informere om dette nå, blant annet fordi det fremover vil være behov for å planlegge perioder uten offisielt program. I forbindelse med behandling, og når sykdommen er mer aktiv, vil dette være nødvendig, sier Kronprinsessen.

Videre i pressemeldingen skriver Kongehuset at Kronprinsessen har gått gjennom omfattende utredninger knyttet til sin helse, og har fått påvist en uvanlig variant av fibrose i lungene.

Det er enda ikke avklart om sykdommen er et ledd i en mer omfattende autoimmun sykdomsprosess, eller om det er andre årsaker som ligger bak forandringene i lungene, opplyser Kongehuset.

Har fulgt sykdommen

Kronprinsessens lege, professor Kristian Bjøro ved Rikshospitalet, opplyser at lungeforandringene har vært fulgt i flere år, og at sykdomsutviklingen i denne perioden har vært langsom.

– Kronprinsessen vil måtte gjennomgå ytterligere utredning fremover og også behandlingsforsøk. Ved slike tilstander som den Kronprinsessen har, er det vanlig at vi samarbeider med miljøer i utlandet, sier Bjøro i pressemeldingen.

Han legger til at årsaken til sykdommen er Mette-Marit har fått påvist er usikker, men at det er bred enighet om at den skyldes miljø- og livsstilsfaktorer, som er tilfellet ved andre mer vanlige typer lungefibrose.

Vil fortsette å jobbe

Kronprinsessen sier hun er glad for at sykdommen er påvist i et tidlig stadium. Ifølge NTB sier Mette-Marit at hun er innstilt på å fortsette å jobbe så mye som mulig.

– Jeg er først og fremst innstilt på å jobbe så mye som mulig, men så er det klart at det vil være perioder hvor jeg ikke er i så god form som jeg skulle ønske at jeg var, sier kronprinsesse Mette-Marit (45).

Ifølge NTB uttaler Statsminister Erna Solberg følgende.

– I dag sender jeg varme tanker til kronprinsesse Mette-Marit.