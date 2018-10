Dødt løp i KrF Telemark

Kampen om hvilken retning Kristelig Folkeparti startet med et braktap for partileder Knut Arild Hareide i helgen, da Rogaland KrF gikk i mot hans råd om å søke regjering med Arbeiderpartiet.

15 av 16 delegater som skal sendes til det ekstraordinære landsmøtet 2. november kommer til å stemme for at KrF søker deltagelse i Solberg-regjeringen, og Hareide hadde fått en verst tenkelig start.

Men siden den gang har pilene snudd i rød retning. I løpet av denne uken har fylkeslagene i Finnmark, Buskerud, Hedmark og Oppland sagt at de støtter Hareides råd.

Vil i regjering med Ap

Onsdag kveld var det fylkeslaget i Telemarks tur. Først skulle det stemmes over om KrF skulle inn i regjering, eller om de ønsket at partiet skulle fortsette å stå i opposisjon.

Det ble en klar seier til den delen av fylkeslaget som ønsket regjeringsdeltakelse, med 58 stemmer for. 20 stemte for å bli i opposisjon.

I den andre voteringen ble det en knepen seier for Hareide: 42 av de fremmøtte stemte for å gå i regjering med Ap, mens 35 ville søke mot Høyre.

Den jevne avstemningen blir gjenspeilet i delegatene som sendes til landmøtet. Telemark sender seks delegater, hvorav tre av dem støtter Hareide og de resterende blir «blå» delegater.

Det betyr at dette er stillingen når nesten halvparten av delegatene er valgt foran landsmøtet 2. november:

Rød side: 42

Blå side: 41

I tillegg har 11 delegater sagt at de ikke vil i regjering. Ni av disse har sagt at de vil stemme blått hvis de må, mens to har sagt at de vil stemme rødt.

Førstkommende «superlørdag», 27. oktober, skal hele syv fylkeslag ha avstemninger.

– Godt fornøyd

Hans Edvard Askjer er fylkesvaraordfører for KrF i Telemark. Han beskriver KrF Telemark som et «ganske rødt fylkeslag», og er en av de som ønsker at partiet skal søke regjering med høyresiden.

– Jeg var forberedt på at det i dette ganske røde fylket så kunne det bli et resultat som sett med mine øyne var mye dårligere, så jeg er ganske godt fornøyd med dette resultatet, sier Askjer.

Fylkesleder Erik Næs støtter den røde siden av debatten, og sier at han er skuffet over dagens resultat.

– Jeg hadde håpet at vi skulle klare 4-2 til den røde siden, så jeg må innrømme at jeg er litt skuffet, sier Næs.

– Udemokratisk

Partileder Hareide gikk etter Rogaland KrFs fylkesmøte ut og kritiserte hvordan valget av delegater ble gjort.