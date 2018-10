– I en så alvorlig sak er det naturlig for oss å kartlegge hans mentale helse. Vi vil også igangsette en egen undersøkelse når han kommer til Norge, sier politiadvokat Christian Hatlo til TV 2.

I august var Makaveli Lindén ferdig med å sone en dom på ett og et halvt år for grovt ran. Han ble dømt for å ha tatt seg inn i et bolighus og knivranet flere personer som bodde der.

TV 2 har fått innsyn i dokumenter tilhørende Kriminalvården, som er den svenske Kriminalomsorgen.

I disse kommer det frem at Lindéns psykiske helse ved flere anledninger var dårlig under tiden han sonet i fengsel.

Grete Lien Metlid og Christian Hatlo på pressekonferanse tirsdag kveld der de kunngjorde at Makaveli Lind én hadde blitt pågrepet. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Ble flyttet på

Makaveli Lindén, som tidligere het Christian Lindén, ble etter kun få måneder omplassert på grunn av sin psykiske helse.

Den da 19 år gamle mannen skulle opprinnelig sone dommen sin ved Haparanda anstalt, men ble allerede i november omplassert til Skogome, der han ble sittende frem til han ble løslatt.

“Da anstalten Haparanda mangler kapasitet til å kunne imøtekomme Christian Lindéns behov for psykiatrisk sykepleie begjæres han flyttet til passende anstalt”, heter det i vurderingen.

Ved en annen loggføring kommer det fram at Linden ble holdt adskilt fra andre innsatte fordi han utgjorde en stor risiko mot sin egen eller andres sikkerhet.

Pågrepet på togstasjon

Det var tirsdag ettermiddag at Lindén ble pågrepet på en togstasjon i Dijon i Frankrike. Han hadde da vært på flukt i åtte dager.

Politiet i Oslo mener at han først begikk et ran på Majorstua før han forflyttet seg noen hundre meter og gikk inn i en bolig i Arbos gate. Der skal han ifølge politiet ha drept 24 år gamle Heikki Paltto med en rekke knivstikk.

Heikki Paltto ble etter alt å dømme et tilfeldig offer for brutal vold. (Foto: Privat)

Etter drapet dro han med toget fra Oslo til Stockholm, før han dro videre til hjembyen Uppsala. På et tidspunkt har han reist videre ut i Europa, trolig via Belgia, før han ble pågrepet i Frankrike.

Onsdag ble han varetektsfengslet i 40 dager. Bilder som er tatt på vei inn i rettssalen viser at Lindén er påført håndjern og bind foran øynene.

Godt bevoktet føres Makaveli Lindén inn til fengslingsmøtet. Foto: AP Photo / NTB Scanpix

Norsk politi drar

Politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt opplyser til TV 2 at politiet er ferdig med begjæringen som skal få Lindén utlevert til Norge. Den kan imidlertid ikke bli sendt riktig ennå.

Årsaken er at dokumentene må gjennom flere instanser, blant annet statsadvokaten, Riksadvokaten og Justisdepartementet. Politiet håper at begjæringen er på vei til Frankrike torsdag eller fredag.

Det er fortsatt ikke kjent hvordan den 20 år gamle drapssiktede svensken stiller seg til anklagene. Det vites heller ikke om han ønsker å la seg utlevere til Norge. Dersom han motsetter seg, vil prosessen trolig ta lenger tid.

Norske politibetjenter tar sikte på å reise til Frankrike i løpet av noen dager. Planen er at de skal bidra i avhørene av Lindén.