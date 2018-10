I de nye Google Home-høyttalerne som ble tilgjengelig på norsk tirsdag 24. oktober, kan man nå få tilgang til nyheter fra TV 2 på en helt ny måte, i tjenesten «narrative news».

I en pressemelding opplyser TV 2 at de vil oppdatere sin tjeneste med nyheter fra Nyhetskanalen hver time.

Nyhetsredaktør i TV 2 Karianne Solbrække sier det er viktig å være der folk er.

– Vi tilbyr en nyhetstjeneste via TV 2 Nyhetskanalen, som oppdateres jevnlig gjennom dagen. Vi er opptatt av å være tilstede der folk er, og tror at smarthøyttalere stadig blir viktigere og får et stadig større omfang i Norge, sier Solbrække.

TV 2 Nyhetskanalen vil levere mellom seks og ti minutter lange nyhetsoppdateringer til Google Home.

VIKTIG: Nyhetsredaktør i TV 2 Karianne Solbrække mener det er viktig å være til stedet der folk er. Foto: Hommedal, Marit

– Når du sier «Hei Google, gi meg de siste nyhetene fra TV 2» vil du da få høre, på norsk, det viktigste i nyhetsbildet akkurat da, sier nyhetsredaktøren.

Blant annet var aktørene DNB, Meny, NRK, Orkla, Oslo Bysykkel, SAS, Sol, Sparebank 1, Telia, Tine og VG først ute med å utforske sin plass i den talestyrte hverdagen.

P4 og Radio Norge har også slengt seg på med egne funksjoner.



– En pustepause i en skjermtung hverdag



Teknologiekspert og daglig leder i Coxit PR Magnus Brøyn, tror høyttalerne kommer til å bli en suksess.

Teknologiekspert Magnus Brøyn tror smarthøyttalerne vil bli nyttig i en hverdag hvor folk har mindre tid. Foto: Thomas Evensen

– Jeg tror at folk vil kunne få et forhold til Google Home ganske kjapt. De er ikke for alle, men etter hvert som man lærer seg hvordan man kan bruke de enkelt i hverdagen så tror jeg ganske mange vil få nytte av de, sier Brøyn.

– Smarthøyttalerne vil fungere som en snarvei til informasjon som vi ønsker å få med oss. Mange opplever at det blir mindre tid, og at telefonen er nok fremme, så dette kan være et alternativ til å legge vekk telefonen og få en pustepause i en skjermtung hverdag, legger Brøyn til.

Smarthøyttalerne til Google Home har nå kommet på norsk og Brøyn tror at dette vil være viktig for nordmenn når det kommer til nyhetsformidling.

– Mange fortærer nyheter til frokost og jeg tror at dette vil være et veldig viktig supplement til de allerede etablerte nyhetstilbudene vi har gjennom radio, tv og smarttelefoner.

Interaksjon gjennom tale

Smarthøyttalere er spådd en stor vekst i Norge de neste årene. I dag har 23-25 prosent av amerikanske husstander en smarthøyttaler, heter det i pressemeldingen fra TV 2. Det er TV 2 Sumo som leverer plattformen.

TV 2 Sumo-direktør Christian Birkeland. Foto: Eivind Senneset / Tv 2

– Hvis man ser på selskapene som er ledende på teknologi, snakker de om «voice first», som går på at mye av interaksjonen med teknologien er gjennom tale. Når dette kommer til Norge mener vi at vi må være med. I og med at vi har en stor nyhetstjeneste så er spranget ganske kort derfra, sier Sumo-direktør Christian Birkeland.

Han er ganske sikker på at denne type tjeneste vil bli tatt godt i mot i Norge.

– Alle snakker om at Google home blir den store julegaven i år. Vi er ganske sikre på at denne typen teknologi og tjenester kommer til å bli brukt ganske mye i Norge, sier Birkeland.