Det opplyser Dagbladet. Norske myndigheter har fått beskjed om at de nå har 40 dager på å sende over de nødvendige dokumentene for å få ha utlevert.

Lindén ble framstilt for varetektsfengsling klokken 14 i dag.

– Dommeren har gått med på å fengsle den siktede i påvente av hans utlevering til Norge. Norske myndigheter er informert om at de har 40 dager til å sende over de nødvendige dokumentene - de har allerede sendt begjæringen på fransk i dag klokka 14, sier den franske statsadvokaten Pascal Lobinne-Collin ifølge avisen.

– Vil la seg utlevere

Politiet har ikke spurt Lindén selv om han vil la seg utlevere til Norge, men Lobinne-Collin sier at de har opplysninger om at han har sagt til sin franske forsvarer at han ikke vil motsette seg utlevering.

Skulle dette stemme, er det lovende med tanke på å fortgang i utleveringsprosessen.

Etter pågripelsen tirsdag sa politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt at det kan ta alt fra noen uker til flere måneder å få Lindén utlevert til Norge.



Det avhenger av flere forhold, blant annet om han samtykker til utlevering og hvor raskt de diplomatiske prosessene mellom Norge og Frankrike går.



Planen er at norsk politi om kort tid skal dra til Frankrike for å bistå i avhør av mannen.



Rolig pågripelse

Drapssiktede Lindén ble pågrepet i franske Dijon tirsdag ettermiddag, etter en lang og intens politijakt.

Han står siktet for drapet på Heikki Bjørklund Paltto mandag 15. oktober på Majorstua i Oslo, og var etterlyst over hele verden fram til pågripelsen i går.



Ved halv fem-tiden tirsdag ettermiddag ble den 20 år gamle svensken pågrepet av politiet i den franske byen Dijon.

Selve arrestasjonen skal ifølge Aftonbladet ha funnet sted på togstasjonen i byen.

– Han kom med toget fra Chalon de Champagne. Pågripelsen ble gjort av sivilt politi og alt gikk rolig for seg, men de hadde også støtte av innsatsstyrken, sier opplyser en fransk polititjenestemann til den svenske avisen.