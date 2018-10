Onsdag morgen ble den drapssiktede mannen varetektsfengslet i åtte nye uker av Oslo tingrett. I kjennelsen fremgår flere detaljer rundt drapet som fant sted ved et garasjeanlegg på Bjørndal tidlig om morgenen den 12. mars i år.

– Den siktede mener at drapet ble begått ved et uhell som følge av et basketak med avdøde, men politiet har imidlertid bevis, blant annet en video fra garasjeanlegget, som vi mener motbeviser dette, sier påtaleansvarlig i Oslo politidistrikt, Sturla Henriksbø til TV 2.

Den aktuelle videoen ble spilt av i mandagens fengslingsmøte.

– Dette skjedde

Ifølge dommeren, som har skrevet kjennelsen, er hendelsesforløpet som følgende:

Den drapssiktede mannen ankom Bjørndal i en bil da han kjørte seg fast. Offeret, en polsk mann som var på vei til jobb, kom til og forsøkte en kort stund å hjelpe med å få kjøretøyet løs.

Politiadvokat Sturla Henriksbø er påtaleansvarlig i saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Etter hvert oppsto det krangling mellom siktede og fornærmede. Siktede hentet deretter en Stengun maskinpistol fra bagasjerommet i bilen sin. Videre skal videoen vise at mannen går mot avdøde med våpenet.

«For retten virker det som om fornærmede fra dette tidspunkt forholder seg helt passiv med armene dels hengende ned, dels holdt ut til siden. Siktede holder våpenet rettet mot fornærmede som faller om som følge av et skudd fra våpenet», heter det i kjennelsen.

Tiltalt for skyting tidligere på kvelden

Den drapssiktedes forsvarer har anført at det hele dreier seg om et vådeskudd og at offeret døde som følge av en ulykke. TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra mannens forsvarer, advokat Trygve Staff.

Drapet skjedde grytidlig om morgenen mandag 12. mars. Helgen i forveien hadde det vært flere skyteepisoder mellom kriminelle miljøer i Oslo. Kun timer før drapet ble det løsnet flere skudd på Lambertseter i Oslo.

Den drapssiktede mannen i 30-årene er sammen med seks andre personer tiltalt for å ha vært involvert i denne skyteepisoden. Hovedforhandlingen i skytesaken er berammet i Oslo tingrett 6. november.

Politiet mener at mannen 30-årene dro fra Lambertseter til drapsåstedet. De mener også at våpenet som ble benyttet under drapet på Bjørndal også ble brukt under skytingen på Lambertseter.

Etterforskningen av drapssaken er ventet å være avsluttet før jul.