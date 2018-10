Ved halv fem-tiden tirsdag ettermiddag ble den 20 år gamle svensken pågrepet av politiet i den franske byen Dijon.

Selve arrestasjonen skal ifølge Aftonbladet ha funnet sted på togstasjonen i byen.

– Han kom med toget fra Chalon de Champagne. Pågripelsen ble gjort av sivilt politi og alt gikk rolig for seg, men de hadde også støtte av innsatsstyrken, sier opplyser en fransk polititjenestemann til den svenske avisen.

Fransk politi er kjent for å ha blant de best trente spesialstyrkene i verden.

Aggressiv

Før pågripelsen hadde Lindén vært på rømmen i åtte dager. Etter drapet på mandag tok han toget fra Oslo til Stockholm før han reiste til hjembyen Uppsala. Senere skal Lindén ha vært innom Belgia før han ble pågrepet i Dijon tirsdag.

Det skal ha vært mobilsignaler som gjorde at politiet klarte å lokalisere ham.

Makaveli Lindén er siktet for å ha ranet en mann i Oslo og for å ha drept 24 år gamle Heikki Paltto på Majorstua sist mandag. Paltto ble drept med et titalls knivstikk. Foranledningen til drapet kan ha vært et ran.

Heikki Paltto ble drept med en rekke knivstikk. Politiet mener at Makaveli Lindén er gjerningsmannen. (Foto: Privat)

Onsdag ettermiddag fremstilles Lindén for varetektsfengsling i Frankrike. Enn så lenge sitter han på glattcelle på politistasjonen i Dijon.

– Han er ikke samarbeidsvillig. Han er aggressiv, opphisset og nervøs, sier Olivier Dupas, visepolitimester i Dijon til Aftenposten.

Kan ta måneder

Ifølge avisen har han fått oppnevnt en fransk advokat som forsvarer. Når han etter hvert utleveres til Norge, vil Lindén få en norsk advokat. Det er ukjent hvordan han stiller seg til anklagene fra norsk politi.

Etter pågripelsen tirsdag sa politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt at det kan ta alt fra noen uker til flere måneder å få Lindén utlevert til Norge.

Det avhenger av flere forhold, blant annet om han samtykker til utlevering og hvor raskt de diplomatiske prosessene mellom Norge og Frankrike går.

Planen er at norsk politi om kort tid skal dra til Frankrike for å bistå i avhør av mannen.