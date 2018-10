17. mai 2017 satt drapsdømte Joshua French sine føtter på norsk jord, åtte år etter at han og kameraten Tjostolv Moland krysset grensen til et av Afrikas mest krigsherjede land.

I 2009 ble begge dømt til henholdsvis fem og fire dødsstraffer – drapsforsøk, væpnet ran og spionasje. Tjostolv Moland ble dømt for drap, mens French ble tiltalt medvirkning til drap.

Årene frem til 2017 tilbrakte han bak lås og slå i byen Kinshasa i Kongo.

I dokumentaren forteller French at han har brukt mye tid på å trene etter at han kom tilbake til Norge – og tid på å være sammen med sin nye kjæreste.

– En veldig vakker kvinne

Selv sier han at han aldri kommer til å bli vant til å være en fri mann.

– Jeg ligger hver kveld i en seng i Oslo med en veldig vakker kvinne ved siden av meg (...) Det er så deilig å være fri og bare slappe av. Få lov til å bruke tiden sin på hva man vil.

Og mye av tiden går med til sin kjære og hennes to barn.

– Ja, nå er det kjæreste. Og hun har jo to barn fra før, så det er rett og slett et familieliv.

Samboere

Paret bor sammen i Oslo, og på spørsmål om hva som er en god dag for French, gir han innblikk i et helt vanlig liv i en barnefamilie.

– Det er å stå opp klokken syv, og vekke barna som skal på skolen. Også er det en proteinshake og gå tur med hundene.

36-åringen forteller at han bruker halvannen time på treningsstudio, for deretter å jogge en tur i parken.

– Hele ettermiddagen og kvelden er jeg bare sammen med venner og kjære. Så det hygger jeg meg veldig med. Det er en bra dag.

– Pinlig å være kjent

I Kongo er French drapsdømt, men i Oslo blir han gjenkjent på gata hver eneste dag. Selv har han ikke noe ønske om å være kjent.

– Jeg synes det er litt pinlig å være så kjent som jeg er. Jeg hadde jo virkelig ikke noe ønske om å være kjent.

– Men tror du at de tenker at «her går det en drapsmann»? Hva tror du de tenker om hva som har skjedd?

– De fleste tenker ikke så dypt om det kanskje, men de tenker nok at jeg er en tvilsom type. Jeg tror de tenker at jeg kanskje har vært innblanda i noe og at jeg har drevet med ting.

– Har mitt på det moralske og etiske

Selv om French har tilbragt åtte år i fengsel, ser han ikke på seg selv som en tvilsom type.

– Jeg har veldig godt skussmål fra de som kjenner meg fra før, og kanskje under Kongo-saken også, men jeg har jo drevet i en bransje som er tvilsom, ja.

– Men som person så mener jeg at jeg har mitt på det moralske og etiske.