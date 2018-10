20-åringen ble i går pågrepet i Dijon, etter å ha vært etterlyst gjennom Interpol de siste dagene. Politiet i Norge jobber nå med å få Lindén utlevert.

– Politiet jobber nå med utleveringsbegjæringen. Den må sendes via Oslo statsadvokatembete, Riksadvokaten og Justisdepartementet. Siktede vil bli fengslet i Frankrike. Ingen fra norsk politi og påtalemyndighet tar del i dette, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politdistrikt, som er påtaleansvarlig i saken.

– Vil høre hans versjon

Norsk politi ønsker nå å få avhørt Lindén så snart om mulig. Han har foreløpig ikke fått oppnevnt en forsvarer i Norge. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til anklagene.

– Vi ønsker å høre hva han har å si til siktelsen. Vi ønsker ikke å gå ut med mer detaljer eller informasjon om etterforskningen så langt, opplyser politiet.

Norsk politi er innstilt på å sende egne styrker til Frankrike for å bistå i prosessen.

Pågrepet på jernbanestasjonen

Lindén ble pågrepet på jernbanestasjonen i den østfranske byen tirsdag ettermiddag.

– Han sitter i en celle i politiets hovedkvarter nå. I morgen framstilles han for varetektsfengsling, opplyste jourhavende ved politiet i Dijon til Aftonbladet tirsdag kveld.

20-åringen har vært internasjonalt etterlyst siden fredag i forrige uke. Lindén er siktet for å ha drept Heikki Bjørklund Paltto (24) mandag forrige uke, samt for å ha begått et grovt ran tidligere samme dag.

