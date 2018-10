Meldinger om væpnet bankran i Sverige

– RANET: Nordeas lokaler i Märsta mellom Stockholm og Uppsala skal være utsatt for væpnet ran. Bildet er tatt i mai i fjor. Foto: Google maps

Nordea i Märsta like ved Stockholm er utsatt for et bankran, ifølge svenske medier. Fire maskerte menn skal ha vært inne i bankvelvet.