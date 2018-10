– Da jeg så bildet på bordet til etterforskningsjefen, trodde jeg ikke det jeg så

French hevder i dag at de var på et oppdrag som innebar å overrekke penger fra en kongolesisk eksilgruppe til en lokal informant. Han vil ikke si hvilken gruppe det dreier seg om.

Hjemreisen ble skjebnesvanger. Kompisene hadde med seg en hagle som de to nordmennene hevdet skulle beskytte dem mot ville dyr. Da motorsykkelen gikk ned for telling betalte de sjåføren og småbarnsfaren Abedi Kasongo for å kjøre dem mot grensa.

På bilturen gikk det galt, da Kasongo ble skutt og drept. De da 27 og 28 år gamle nordmennene hevdet at de stod på fremsiden av bilen og urinerte i veikanten da sjåføren ble skutt av det de mener var kriminelle. De to andre personene som var med på den skjebnesvangre reisen, hevdet i rettssakene at det var Moland som skjøt familiefaren i hodet med haglen.

Bildet av Moland som står glisende mens han tørket blod av sjåførsetet, svekket dermed forsvaret deres kraftig.

Dømt til døden

8. september 2009 ble begge dømt til døden. I tillegg ble Norge dømt til å betale over 3000 milliarder kroner.

Tjostolv Moland ble dømt for drap og spionasje for den norske stat, samt for å ha inngått et kriminelt forbund, mens Joshua French ble dømt for spionasje, ulovlig våpenhold og drapsforsøk mot de to andre personene som satt på lasteplanet av Kasongos bil.

Under ankeprosessen ble kravet mot Norge frafalt, og Moland og French ble etter hvert flyttet til et militært fengsel i hovedstaden Kinshasa. Dødsdommene ble stående.