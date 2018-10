Rachael Farrokh hadde prøvd alt for å bli friskere. Ektemannen sluttet i jobben for å pleie henne. Ingenting hjalp.

Helt til hun postet en YouTube-video og ba om økonomisk støtte.

200.000 dollar

En kronerulling startet og rundt 200.000 dollar ble samlet inn, ifølge Cosmopolitan. Norges Bank beregner at dette tilsvarer rundt 1.656.260 kroner med dagens valutakurs.

Dette førte til at Farrokh ble innlagt på institusjoner som fungerte for hennes behov og livssituasjon.

For å gi tilbake til samfunnet, har hun siden den gang jobbet for å fortelle verden hvordan anoreksi egentlig er.

Dette gjør hun både via sosiale medier og forskjellige foredrag i USA.

På Facebook-innlegget under kan du se hvordan hun ser ut i 2018.

Klarte det før – ikke nå

For få dager siden postet hun en ny video på Youtube-kanalen «Rachael's Road to Recovery».

Farrokh forteller at det går bedre med henne i dag, men at hun har begynt å slite med å legge på seg.

– Jeg har aldri vært en av de som har slitt med å legge på meg. Da folk pleide å si til meg at de ikke klarte å gå opp i vekt, tenkte jeg: Å, gud. Skulle ønske at jeg hadde det problemet. Før var det lett å legge på seg, å vanskelig å kvitte seg med vekten. Nå har det snudd. Dette er den rareste opplevelsen.

Hun forteller at mat er den eneste medisinen som funker for henne nå. Likevel opplever hun det som skjebnens ironi at kroppen ikke tar til seg næring og fast føde, nå som det er alt hun ønsker.

– Kroppen min sier bare nei. Jeg vil at folk skal vite om dette. Jeg har ikke alltid vært sånn. Det er derfor dette er slik en skrøpelig sykdom, sier hun og fortsetter:

– Helingsprosess er veldig krevende rent fysisk for en med spiseforstyrerelser. Kroppen min har så mange skader.

Smiler igjen

Den amerikanske kvinnen er likevel positiv og har tro på at hun skal bli bedre.

– Det har vært så fint å smile i dag. Det er fortsatt en «work in progress». Jeg er sliten av å smile, sier hun i sin ferskeste YouTube-video.

Tre år etter at hun fikk profesjonell hjelp legger hun fortsatt ut bilder som dokumenterer livet hennes. Dette er for å minne folk på at man ikke blir frisk over natten, og at hun alltid vil leve med denne sykdommen.

Ærlighet rundt spiseforstyrrelser vil gjøre at skuffelsene blir mindre for de som ikke opplever de største resultatene med en gang de går til behandling, håper Farrokh.