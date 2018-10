Tirsdag utkom Frp-nestleder Sylvi Listhaugs bok «Der andre tier». Onsdag inviterte Listhaug pressen til en presentasjon av boka hos Kagge forlag i Oslo.

– Det å skrive bok har vært utrolig artig. Jeg ønsker at man skal bli bedre kjent med meg, historien jeg har med meg, og hvorfor jeg er som jeg er, sa Listhaug.

Dagbladets anmelder trillet et terningkast 2 på boka, og kaller den en «tynn politisk suppe». Listhaug nevnte uoppfordret denne bokanmeldelsen på onsdag.

– Jeg vil rette en stor takk til Dagbladet som ga oss den slakten vi forventet. Det betyr at vi har truffet rett. Boka er ikke skrevet for journalister og media, den er skrevet for folk flest, sa hun.

Angrep Støre

Under pressekonferansen brukte Listhaug også tid på nok en gang understreke at hun mener Ap-leder Jonas Gahr Støre ikke bør bli statminister.

«DER ANDRE TIER»: Listhaugs bok ble utgitt tirsdag. Foto: TV 2/Lovise Gangnes

– Jonas Gahr Støre er ikke egnet til å bli statsminister. Det er en person som ikke klarer å styre tre personer i ledelsen, eller sitt eget parti. Hvordan skal han så styre landet? spurte Listhaug.

– Problemet til Støre er ikke at han er rik, men det er et stort trekk at det er stor forskjell på liv og lære, fortsatte hun.

Dersom samarbeidsspørsmålet i KrF ender på rød side, med et Arbeiderparti-samarbeid, vil den nåværende regjeringen felles. I en ny regjering vil Støre være en klar statsministerkandidat.

– Jeg håper at KrF velger ikke-sosialistisk side, og at vi fortsetter å ha en Høyre, Frp, og Venstre-regjering, kanskje også med KrF. Støre er ikke egnet som statsminister. Det vil dra landet i helt feil retning, sa hun.

– Hvordan vil det gå med Fremskrittspartiet dersom regjeringen felles?

– Jeg mener at FrP vil greie seg uansett. Vi kan opposisjon og vi har også vist at vi kan posisjon. Og jeg har lært meg én ting i løpet av min politiske karriere, og det er at det man tror man kan spå, det kan man ikke, sa hun.

Kritiseres for Metoo-oppgjør

Boka tar for seg både personlige og politiske tema, og Listhaug skriver blant annet om at hun og ektemannen mistet et ufødt barn i 2015.

Hun tar også et kraftig oppgjør med Metoo-bevegelsen, og skriver at «Skal man tro feministene, er det sånn at hver gang en mann plystrer etter deg, er det en form for overgrep».

Morten André Njåstad Nordanger, fylkesformann i Sogn og Fjordane FpU, er blant dem som har reagert på fremstillingen. Til NRK sier han at boka til partifellen bagatelliserer Metoo.

Boka er skrevet sammen med Minerva-journalist Lars Akerhaug.