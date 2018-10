Ser du hvorfor politiets etterlysning tar helt av?

«Kjenner du igjen denne mannen? Vi vil snakke med han i forbindelse med tyveri på en restaurant i Blackpool 20. september.»

Politiet i den engelske byen kunne nok ha slengt beina på bordet og funnet frem popcornet, for kommentarfeltet under etterlysningen på Facebook er en ren komedie.

I skrivende stund har innlegget fått hele 99.000 kommentarer og 65.700 delinger – på kun 20 timer.

«Lay off him. He grew up with Monica. IF YOU DIDNT EAT FAST, YOU DIDNT EAT», skriver en Facebook-bruker, mens en annen har rekonstruert en kjent låt:

«So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke. Your love life's D.O.A. It's like you're always stuck in second gear. And before you know it you're in SPAR stealing some beeeeeeeeer.»

Personen de etterlyser er ifølge publikum nemlig svært lik den amerikanske skuespilleren David Schwimmer, som spilte Ross Geller i den populære TV-serien Friends.

LIKE?: Politiet i Blackpool etterlyser en mann som er svært lik David Schwimmer. Foto: NTB scanpic/Blackpool Police

Og skal vi tro politiets sosiale medier-ansvarlig, har de fulgt opp tipsene og besluttet å sjekke Schwimmer ut av saken.

«Takk til alle for deres raske respons. Vi har undersøkt denne saken grunding og har nå fått bekreftet at David Schwimmer var i Amerika på denne datoen. Vi beklager at det på det sterkeste», skriver politiet i Blackpool.