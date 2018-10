Syv kommuner har sperret for bruk av app etter varsler om mobbing

Jodel, Sarahah, Kiwi Q&A og Ask.fm er noen av appene som har endt opp som en arena for nettmobbing de siste årene.

Nå det appen «Tellonym» som får fagpersoner til å advare.

Appen reklamerer for at de er den «ærligste plassen på internettet», og at brukerne nå kan spørre andre om ting de aldri har turt å spørre om tidligere.

Alle brukere er nemlig helt anonyme.

Appen vokser stadig i Norge, og ifølge Google Play har appen 13 millioner brukere på verdensbasis.

Det var NRK som først omtalte saken.

Advarer

Nå advares det mot appen, etter at barn og unge har meldt fra om mobbing.

– Sosiale medier der en kan sende og dele anonyme utsagn om hverandre er ikke til hjelp for noen. Ungene eksponerer seg bare for elendighet, sier leder i Beredskapsteam mot mobbing i Herøy kommune, Hilde Hestås, til TV 2.

I vilkårene til Tellonym står det at de har en 13 års aldersgrense, og at barn under 16 år må oppgi e-postadressen til en foresatt som kan gi samtykke. AppStore og GooglePlay har merket appen med en 17 års anbefalt aldersgrense.

Til tross for disse anbefalingene, opplever Hestås at barn og unge ned i barneskolealder benytter seg av appen.

FOREBYGGENDE TILTAK: Hilde Hestås jobber som leder i Beredskapsteam mot mobbing i Herøy kommune. Hun forteller at de har sperret appen på kommunens nettverk. Foto: Herøy kommune

Hun er redd for hvilke konsekvenser en slik app kan medføre.

– Sammenlignet med tradisjonell mobbing, er nettmobbing ekstremt angstfremkallende. Ved tradisjonell mobbing møter man personen ansikt til ansikt. Så kan man komme hjem å lukke døren. Anonymitet og delingsmulighet gjør at en aldri kan vite hvem som vil en vondt. I og med at dette er en app på mobil, følger den med oss også hjem. Ingen steder er «trygge», sier hun.

Hestås tror at det er mange som ikke tør annet enn å sjekke denne appen jevnlig, i frykt for at det skal dukke opp noe om seg selv.

Sperret appen

Beredskapstemaet mot mobbing i Herøy har, i samarbeid med SSIKT, valgt å stenge denne appen fra de kommunale nettverkene i alle de syv kommunene på Søre Sunnmøre. Det vil si at ingen i Herøy, Hareid, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda eller Ørsta kan søke på denne appen på steder med kommunale nettverk.

I tillegg til å ha varslet om appen på deres nettsider og Facebook-sider, har temaet utsendt et skriv til skolene. De har også varslet andre kommuner i nærområde deres.

– Barn og unge tilbringer mesteparten av dagen sin i kommunale bygg, enten det er skole eller fritidsaktiviteter. På denne måten skjermer vi dem i de tjenestene som kommunen tilbyr, sier Hestås.

Hun har stor forståelse for at det kan være vanskelig for foreldre å følge med i svingene da det stadig vekk kommer ny teknologi og nye apper.