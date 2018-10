– Kan være med på å lage en pille mot brystkreft

Det har lenge vært kjent at det som beskytter en kvinne aller mest mot å utvikle brystkreft er å få barn tidlig i livet og gjerne mange barn.

Nå har forskerne funnet ut at det er i uke 34 av svangerskapet denne beskyttelsen inntrer.

– Vi tror det har noe med signalene som graviditeten gir brystene på dette tidspunktet, som også får brystvevet til å produsere melk, sier professor Nina Øyen ved Universitetet i Bergen til TV 2.

Hun har samarbeidet med professor Mads Melbye ved danske Statens Serum Institut, som har ledet studien.

I studien fant forskerne ut at dersom en kvinne får barn før fyller 28 år, så faller risikoen for å utvikle brystkreft med 8 prosent per barn. Kvinner som føder innen de første 33 ukene av graviditeten oppnår ikke noen beskyttende effekt.

Pille mot brystkreft

Forskerne tror resultatene kan få stor betydning i kampen mot brystkreft.

– Hvis vi finner ut av hvilke signalstoffer fra kroppen som setter i gang den beskyttende effekten, kan man muligens utvikle en pille som kan beskytte kvinner mot brystkreft, sier professor Mads Melbye i en pressemelding.

Melbye mener dette er revolusjonerende innen kreftforskning.

– Det er det virkelig. Og det er ikke hver dag vi gjør så betydelige funn innen forskning på brystkreft, sier Melbye til TV 2.

Nina øyen ved UiB har samarbeidet med Mads Melbye ved danske Statens Serum Institut. Foto: Kim E. Andreassen, UiB

– Nå vet forskerne når og hvor de skal lete etter den beskyttende faktoren under graviditeten. Det gir oss en mulighet for å avdekke mekanismene og forstå hvordan beskyttelsen oppnås, sier Øyen.

I studien er 2,3 millioner danske kvinner undersøkt. De danske resultatene er sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i Norge, der 1,6 millioner kvinner er med.

Skeptisk

Styreleder for Brystkreftforeningen i Norge, Ellen Utne, sier det er fantastisk om dette stemmer, men sier hun setter spørsmålstegn ved resultatet på grunn av hennes egen erfaring.

– Jeg var 24 år da jeg fikk mitt første barn og og var gravid i over 40 uker. Jeg ammet også barna mine i 1,5 år, men fikk likevel brystkreft. Likevel er det selvfølgelig fantastisk hvis dette stemmer, sier Utne til TV 2.

Ifølge Brystkreftforeningen er det 3400 kvinner som får brystkreft hvert år, og 90 prosent av de som får det overlever.

Ikke en kur

Melbye understreker at dette ikke er en kur for brystkreft, men at det reduserer sjansen for at sykdommen inntreffer.

– Dette er ikke en kur, men funnene viser at i og etter uke 34 av svangerskapet, minsker sjansen for å få brystkreft med 8 til 9 prosent. Du har ingen effekt før uke 33, men graviditeten gjør noe med brystene i løpet av denne uka.