Nødetatene er ifølge Oslo politidistrikt på stedet etter en melding om at en person er påkjørt av et tog på Oslo Sentralstasjon. Hendelsesforløpet er uavklart.

Operasjonsleder Steinar Hausvik sier at politiet fikk melding fra Bane NOR klokken 07.34 om en alvorlig ulykke.

Stedet der hendelsen fant sted, er sperret av mens det foretas undersøkelser, sier Hausvik til TV 2.

– Vi snakker med vitner og har sperret av stedet, skriver politiet på Twitter klokken 8.

Politiet bekrefter at personen er død.

– Ukjent kjønn og alder, vi fortsetter å jobbe på stedet, opplyser politiet klokken 08.08.

Pressevakt Dag Svinsås i Bane NOR sier at spor 1 og 2 på Oslo S er sperret av inntil videre av politiet, men at sporene åpner igjen rundt klokken 09.30.

Tre spor er sperret av mens ulykkesstedet undersøkes. Foto: Goran Jorganovich/TV 2