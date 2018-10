Ifølge Forsvaret har det vært ti ulykker med kjøretøy i forbindelse med NATO-øvelsen Trident Juncture, som starter torsdag.

Tirsdag ble fire amerikanske soldater skadd da flere militære kjøretøyer i kolonne kolliderte mellom Røros og Tydal i Trøndelag. Ett kjøretøy kjørte av veien. Ifølge NTB var det veldig dårlig vær i området, med ekstremt glatte veier og tøffe kjøreforhold, da ulykken skjedde.

Litt før klokken 19.30 kolliderte en sivil buss og et militært kjøretøy på riksvei 30 ved Glåmos, også det i Røros kommune. Her ble bussjåføren lettere skadd, ifølge politiet, skriver Arbeidets Rett.

Noen minutter senere meldte Innlandet politidistrikt at samme type kjøretøy, en buss og et militært kjøretøy, hadde hatt et trafikkuhell på europavei 136 ved Jorabrua ved Dombås. Det skulle kun være materielle skader på bussen, som bare hadde én passasjer.​

Statens vegvesen opplyser at det vil være over 50 militære kolonner på veiene onsdag.

Oversikten er basert på siste informasjon frigitt av Forsvaret:

5 kolonner fra Fredrikstad/Rygge langs E6, E18, riksvei 3 og 111, fylkesvei 152.

13 kolonner fra Rena langs E6, E18, riksvei 2, 3 og 111, fylkesvei 152.

11 kolonner fra Røros/Kongens gruve langs E6 og fylkesvei 30.

15 kolonner fra Fiborgtangen langs E6 og fylkesvei 30.

2 kolonner E6 Sessvollmoen – Årum, riksvei 111 Årum – Fredrikstad.

1 kolonne E6 Hell – Fiborgtangen.

1 kolonne riksvei 2 Haslemoen – Elverum, riksvei 3 Elverum – Rena.

3 kolonner E6 Frigården – Voll.

1 kolonne E6 Voll – Frigården.

Landstyrkene starter forberedelsene til stridsfasen. Foto: Faksimile/Forsvaret

– Vis hensyn

Det er 24 land som deltar med landstyrker under feltøvelsen. Under forberedelsesfasen vil aktiviteten kunne merkes i form av trafikk på veiene og områdene i tilknytning til veiene, opplyser Forsvaret.

– Totalt 30 000 landstyrker, inkludert US Marine Corps, er involvert i striden på land, heter det i et faktaark om øvelsen.

Kolonnene kan ha lavere hastighet enn øvrig trafikk, og av hensyn til sikkerheten ber Forsvaret og veimyndighetene bilister om å vise hensyn, unngå forbikjøringer og ikke bryte inn i kolonnene.

– Militære kolonner har et annet kjøremønster enn øvrig trafikk. En kolonne kan bestå av inntil tolv kjøretøy. Farten vil i mange tilfeller være lavere enn tillatt hastighet. Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksom og vise hensyn, og beregne litt ekstra kjøretid på de aktuelle veiene, i de aktuelle tidsrommene, opplyser kommunikasjonsrådgiver Åsmund Møller Johansen i Statens vegvesen region øst.

