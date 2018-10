To år etter helikopterulykken på Turøy utenfor Bergen henlegger politiet etterforskningen, og sier ingen kan straffes for ulykken som tok 13 liv. En av de etterlatte, Anny Britt Telle, mistet mannen sin i ulykken.

– Av og til føler jeg at det er veldig lenge siden, og andre ganger føles det som det nettopp har skjedd.

Familien på fem, ble til fire den dagen for to år siden. Anny Britt mistet ektemannen Lyder Martin da helikopteret han satt i styrtet på Turøy utenfor Bergen i april 2016.

Etterforskningen henlagt

Tirsdag ble det kjent at etterforskningen ble henlagt fordi politiet ikke kunne finne bevis for at det har skjedd noe straffbart.

Politiadvokat Trygve Ritland.

– Vi har etterforsket det vi kunne, og det er ingen som har vært mistenkt eller siktet i denne saken, sier politiadvokat i Vest politidistrikt, Trygve Ritland til TV 2.

Anny Britt Telle ble ikke overrasket.

– Vi hadde forventet at det var det som ble utfallet, men jeg ble litt skuffet. Det ble jeg, sier enken.

– Sånn som jeg har forstått det vet jeg ikke om det ble gjort alt etter den ulykken i Skottland, og da synes jeg det er forferdelig synd at det skulle skje en sånn ulykke til.

Årsaken til ulykken var et utmattingsbrudd i girboksen. Samme feil som i en ulykke utenfor Skottland noen år tidligere.

Til tross for at ingen straffes for Turøy-ulykken, håper Anny Britt Telle at alle instanser har lært av ulykken.

– Jeg er veldig opptatt av at det skal være sikkerhet for de som fortsatt jobber i Nordsjøen.