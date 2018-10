Kan ta flere måneder før Makaveli Lindén blir utlevert til Norge

– Det har vært en krevende etterforskning som har pågått i over en uke, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Makaveli Lindén har i åtte dager vært på rømmen. Politiet mener at han drepte Heikki Paltto på Majorstua. Kort tid før drapet skal han ha ranet en mann i et parkeringshus på Majorstua. ​

Både avdøde og ransofre fremstår som tilfeldige ofre, mener politiet.

Politiet understreker at det fortsatt gjenstår mye etterforskning, sier politiet på en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Kan ta måneder

Politiadvokat Christian Hatlo beskriver de siste dagene som en «intens jakt som har pågått dag og natt». Norsk politi har brukt mye tid på å snakke med andre lands politimyndigheter, blant annet Belgia, Frankrike og Sverige.

– Vi har brukt alle kanaler, sier Hatlo.

Heikki Paltto ble trolig et offer for brutal vold i sin egen leilighet. (Foto: Privat)

Onsdag sender politiet en utleveringsbegjæring. Hvis Lindén motsetter seg utlevering, kan det ta flere måneder før han sendes til Norge. Dersom han samtykker kan det imidlertid gå fort.

Politiet sier at de har hatt opplysninger om hvor han har oppholdt seg i tiden på rømmen.

– Vil høre hans versjon

De ønsker nå å få avhørt Lindén så snart om mulig. Han har foreløpig ikke fått oppnevnt en forsvarer i Norge. Det er ikke kjent hvordan han stiller seg til anklagene.

– Vi ønsker å høre hva han har å si til siktelsen. Vi ønsker ikke å gå ut med mer detaljer eller informasjon om etterforskningen så langt, opplyser politiet.

Norsk politi er innstilt på å sende egne styrker til Frankrike for å bistå i prosessen.

Politiet sier at de ikke ønsker å snakke om omstendighetene rundt pågripelsen.

Politiinspektør Grete Metlid understreker at det fortsatt gjenstår mye etterforskning i saken. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Tok tog til hjembyen

Politiet mener at Lindén mandag 15. oktober begikk et ran på Majorstua, før han dro videre til leiligheten i Arbos gate, der Heikki Bjørklund Paltto (24) ble drept.

Etter drapet på mandag dro Lindén med tog til Sverige, men det var fram til pågripelsen mandag uklart hvor han hadde oppholdt seg.

– Vi mener også nå å kunne si at han forlater Norge og Oslo samme dag som drapet og ranet skjer. Vi har observasjon, video og annen informasjon som tilsier at han går på toget som skal gå klokken 16.56 fra Oslo sentralstasjon til Stockholm, fortalte Metlid til TV 2 mandag.

Politiet mener deretter at den siktede har dratt videre til hjembyen Uppsala.

Etter det har de tatt høyde for at Lindén hadde forlatt Sverige, og befant seg et helt annet sted. Politiet mener de vet hvorfor han befant seg i Oslo i dagene før drapet, men har foreløpig ikke ønsket å gå ut med det.