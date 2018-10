Makaveli Lindén ble pågrepet i Frankrike

– Vi mener også nå å kunne si at han forlater Norge og Oslo samme dag som drapet og ranet skjer. Vi har observasjon, video og annen informasjon som tilsier at han går på toget som skal gå klokken 16.56 fra Oslo S til Stockholm, fortalte Metlid til TV 2 mandag.

Politiet har dog tatt høyde for at Lindén hadde forlatt Sverige, og befant seg et helt annet sted.

Nye opplysninger mandag tydet på at Lindén ikke befant seg i verken Norge eller Sverige. Den svenske avisen Aftonbladet siterte kilder på at politiet hadde elektroniske spor som tydet på at den siktede hadde forlatt Sverige.

Undersøker økonomisk motiv

Politiet har jobbet med å kartlegge hva som kan ha vært motivet for hvorfor Heikki Bjørklund Paltto ble drept.

Politiets hovedteori er at Paltto var et tilfeldig offer, og at økonomisk vinning kan ha vært et motiv.

Norsk politi har samarbeidet tett med politiet i Sverige, og samarbeider også med andre instanser ved behov.

Begikk brutalt ran

TV 2 har fått innsyn i en dom fra Uppsala tingrett som falt i oktober i fjor. Der ble Lindén dømt til ett år og seks måneders fengsel for grovt ran.

10. august august i fjor tok Lindén seg inn i en privatbolig i Uppsala. Han kom seg inn ved å klatre gjennom et vindu. Deretter ranet han flere personer med kniv. De lå og sov da han kom inn i boligen. I dommen fremgår det at 20-åringen blant annet holdt kniv mot en kvinne og påførte henne en knivskade.

Lindén fikk med seg penger og verdigjenstander.

I dommen står det blant annet:

«Makaveli Lindén har to kamerater som har blitt skutt og har derfor ofte med seg kniv».

TV 2 er ikke kjent med når 20-åringen slapp ut av fengsel, men har ifølge politiet oppholdt seg i Oslo i «noe tid» forut for drapet forrige mandag.

Politiet sier også at han var i Norge for en grunn, men de ønsker ikke å opplyse om hvorfor.

Lindén er domfelt flere ganger i Sverige, blant annet for narkotikakriminalitet. Etter det TV 2 får opplyst, er han aldri tidligere straffedømt i Norge.