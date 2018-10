Hareide: – Har bare godt å si om Ropstad

– Dette er anonyme kilder, så ingen har sagt noe offisielt. Men det jeg kan si, er at jeg har bare godt å si om både politikeren og mennesket Kjell Ingolf Ropstad. Jeg er veldig stolt over å ha ham som nestleder, sier Hareide til TV 2 Nyhetskanalen tirsdag ettermiddag.

Det er Dagbladet som skriver de har kilder på at Ropstad står klar til å overta som leder av partiet. NRK har tidligere meldt at Hareide vil gå av om det ekstraordinære landsmøtet ikke støtter hans ønske om et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Hareide sier til TV 2 at han ikke har diskutert lederspørsmålet med sin nestleder.

– Vi er opptatt av veivalget KrF skal ta. Det har vi snakket veldig mye om. Der har vi en god dialog selv om vi er uenige, og det merker jeg gir stor respekt faktisk i hele Norge. Folk ser hvordan vi kan være uenige, men likevel ha en god menneskelig relasjon og stå sammen for partiet.

Se hele intervjuet øverst i artikkelen

Oppland stemmer tirsdag

Oppland KrF skal tirsdag velge seks delegater til partiets ekstraordinære landsmøte 2. november. Mandag kunne Hareide innkassere en betydelig politisk seier da partiets fylkeslag i Hedmark, Buskerud og Finnmark valgte sine delegater til landsmøtet.

12 av de 16 delegatene som ble valgt, er såkalt røde. De støtter Hareides ønske om å inngå et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Det er ventet at også tradisjonelt røde Oppland vil velge en overvekt av delegater som støtter Hareide.

– Det vi har gjort i KrF, er at vi har laget en politisk plattform som vi er enige om. Så skal vi forhandle for å få gjennomslag for mest mulig av vår politikk. Da tror veldig mange i Oppland at det vil være lettest å få gjennomslag hvis vi forhandler med Sp og Ap, sier fylkesleder Toril Kristiansen til TV 2 før tirsdagens møte.

Har troen

Partilederen sier han fortsatt er optimistisk med tanke på valget landsmøtet skal ta.

– I går var det tre fylker som pekte veldig tydelig i den retningen jeg har pekt, og det viser at dette er reelt. Jeg hørte kommentator Mathias Fischer sa at dette er umulig å spå, og det er jeg enig i.

– Om landsmøtet ønsker å gå inn i Erna Solbergs regjering, kan du bli statsråd der?

– Jeg har konsekvent avvist den typen spørsmål hele veien og vil ikke bidra til spekulasjoner.