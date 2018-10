Selma (18) har sluttet å barbere seg – overhører barn som lurer på hvorfor hun er så hårete

​For ett år siden bestemte 18 år gamle Selma Wolle seg for å slutte å barbere bort hårene på kroppen. Avgjørelsen skulle få mer oppmerksomhet enn hun var forberedt på.

– Mange syns det er stygt, sier hun, og innrømmer at hun fryktet litt kommentarene som kunne komme.

De verste kommentarene slapp hun unna, men hun overhørte flere ganger at barn spurte foreldrene sine om hvorfor hun var så hårete.

Det at det for barn er mer naturlig at man er hårfri enn at man har hår på kroppen gjør at Wolle mener det er enda viktigere å vise mangfoldet.

Hun innrømmer at selv om hun står trygt i sin sak i dag, var det en prosess å komme dit hvor hun var komfortabel med at folk kan se at hun har mye hår på kroppen. Blant annet syntes hun det til tider var vanskelig å gå på stranden i sommer fordi hun tenkte det ble veldig synlig.

Uvanlig avgjørelse

Selv om hår på kroppen burde være verdens mest naturlige ting, er det liten tvil om at normen, spesielt blant unge jenter, er å være glattbarbert. For Wolle gikk det mest på å slippe styret med å barbere seg.

– Det er en ganske uvanlig avgjørelse å ta, men det er veldig befriende og deilig, sier Wolle.