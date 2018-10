Ifølge tiltalen var Belal en av to gjerningsmenn da en tredje mann ble påført massive hodeskader i et boligområde på Bjerke i Oslo en tirsdag ettermiddag i juli 2017.

Les om Belals omfattende kriminelle historikk i faktaboksen nederst i saken!

Etter gjentatte spark og tråkk mot hodet fikk den fornærmede mannen i slutten av 30-årene minst tre brudd i hodeskallen, ifølge tiltalen. To dager senere døde han på sykehus.

Den andre tiltalte, en mann i 40-årene fra Akershus, var ifølge påtalemyndigheten vitne til den grove voldshandlingen. De mener å kunne føre bevis for at han ikke tilkalte hjelp eller på annen måte bisto fornærmede. Han var først siktet for drap, men ble ikke tiltalt for dette.

Tungt for familien

TV 2 har vært i kontakt med mannens forsvarer, Morten Furuholmen. Han vil foreløpig ikke kommentere hvordan klienten stiller seg til tiltalen. Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra Belals forsvarer Abdelilah Saeme, men han har tidligere nektet straffskyld.

UNDERSØKELSER: Kriminalteknikere var raskt på plass da mannen i 30-årene ble funnet hardt skadd på Bjerke i Oslo 18. juli i fjor. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Bistandsadvokaten til den fornærmede mannens familie, Fredrik Schøne Brodwall, sier til TV 2 at familien ser fram til å få rettssaken overstått.

– Det blir selvfølgelig svært tungt, men forhåpentligvis kan det bli en avslutning på et sørgelig kapittel for en familie som har mistet en sønn og en bror, sier Brodwall.

Minst 100 anmeldelser

I det norske straffesaksregisteret har Belal pådratt seg mer enn 100 anmeldelser, blant annet for grovt ran, vold og narkotika. Han fikk sin første dom i 2007 da han måtte sone to år og tre måneder for en rekke voldshandlinger mellom 2005 og 2007.

I 2011 ble han på nytt dømt til to år og seks måneders fengsel for tyveri og vold. Hans tredje og foreløpig siste dom kom i fjor, etter en episode i 2016 der han knuste en annen manns kranium med en glassflaske. Totalt er Belal dømt for grov vold mot 15 personer.

ÅSTED: Voldshendelsen skjedde på ettermiddagen i et rolig boligområde på Bjerke i Oslo. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Scanpix

Belal ble varig utvist fra Norge i 2008, tre år etter at han kom til landet som 20-åring. Fordi han ikke vil samarbeide med politiet og oppgi sitt virkelige navn og hvor han kommer fra, har ikke norsk politi hatt mulighet til å sende ham ut av landet.

Ifølge en tidligere kjennelse fra Oslo tingrett mener politiet å vite at han er marokkansk statsborger. Selv hevder Belal at han ikke vet hva han heter eller hvor han opprinnelig kommer fra.

Drapssaken er foreløpig ikke berammet for Oslo tingrett.